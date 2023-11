José José de Yo me llamo no reconoció a su hijo a pesar de que los resultados de ADN arrojaron un 99,9% de compatibilidad

El imitador lleva casi seis años batallando judicialmente - crédito @laredcaracol/Instagram

Manuel José, imitador del cantante de baladas mexicano José José continúa negando la paternidad de su hijo, luego de casi seis años de lucha judicial, aun cuando los resultados de ADN arrojaron un 99,9 % de compatibilidad entre el artista y el menor.

Te puede interesar: Katherine Porto confesó que planeó quitarse la vida: “Consulté todo para que mi hijo no sufriera”

El cantante alega que apelará la sentencia ya que esta fue dictada por un juzgado corrupto, pero además asegura que las pruebas fueron alteradas. “El proceso se llevó a cabo en México por un perito sin experiencia ni especialización en el tema. El caso fue tomado a la ligera porque es un juzgado vendido”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Yo me llamo Celia Cruz rompió el silencio tras su salida del programa: “La verdad, no sé, porque yo dejé todo aquí”

De acuerdo con las declaraciones dadas al programa de entretenimiento La red, de Caracol Televisión, el imitador y su expareja la modelo Adriana Arbeláez llevan casi seis años de juicio. “No sé porque él continúa comportándose así si sabe que va terminar es en la cárcel por incumplimiento. Legalmente ya se dictó que él es el papá y deberá pagar por 25 años de manutención de su hijo”, aseguró la mujer.

Mientras que el ganador del reality de imitación Yo me llamo en el año 2012 insiste en que cuando ella quedó embarazada ya sostenía una relación sentimental con el hombre que según él registró al menor y le dio su apellido, por lo que justifica que este señor es ante ley el padre que debe responder por el pequeño.

Te puede interesar: Qué piensa la estrella del fútbol colombiano Juan Pablo Ángel sobre la carrera musical de su hijo Gero Ángel

El cantante nacido en el Eje cafetero de Colombia narró que Adriana se afilió como compañera sentimental de Fernán Camilo Samudio en junio del 2016 cuando ella tenía un mes de embarazo y que en febrero del 2017, la pareja afilió al recién nacido al núcleo familiar, lo que para él se entiende como la aceptación legal de la paternidad por parte de Samudio.

José José de Yo me llamó no quiso aceptar prueba positiva de ADN - crédito @laredcaracol/Instagram

Adriana explicó que Fernán Camilo es el padrino y no tiene ningún tipo de filiación. Debería darle vergüenza salir a declarar tanta falsedad. No ganó ni uno de los puntos, él no tiene la razón y se está valiendo de mentiras sin peso.

Imitador de José José repite su historia

El imitador que en el pasado fue negado por parte del cantante mexica José José luego de su madre afirmara que él era hijo del intérprete del clásico Lo que no fue no será, sin embargo, en ese caso la prueba de ADN salió negativa y Nelson José continúa su batalla por demostrar que sí es hijo del ídolo mexicano.

Ahora el turno es para el imitador quien sigue negando la paternidad de su hijo quien lleva 6 años reclamando ser reconocido, pero esta vez las pruebas sí dieron un 99,9 % de compatibilidad, pese a esto, el artista no reconocerá la veracidad de los resultados y apelará la respuesta.

La madre del menor manifestó estar satisfecha con el veredicto: “el juez nos dio la razón en todo. Ganamos todas las partes que estábamos pidiendo, el juez lo previno a él y habló con Manuel José para que dejara de meter documentación falsa dentro del juzgado, porque llevó mucho papeleo con montajes durante el proceso. El perito tiene 29 años laborando, razón por la que la prueba es totalmente válida y tiene firmeza jurídica”, señaló la modelo.

La batalla judicial entre el imitador de José José y Adriana Arbeláez que lleva casi seis años parece no tener fin, pese a que los resultados de la prueba de ADN no son apelables, el cantante anunció que seguirá luchando por demostrar que no es el padre del niño.

Mientras tanto el artista se encuentra de gira en México, país es donde ha realizado presentaciones al lado de su supuesta hermana Sarita Sosa (hija reconocida de José José) con quien ha grabado varios temas musicales entre los que se encuentran Te quiero así y Hay un mañana, Manuel José presumió en sus redes sociales la fanaticada que tiene en el país azteca.