Murió el mago e ilusionista colombiano Fabrianny

El mago ilusionistas colombiano Fabrianny murió tras luchar con una dura enfermedad - crédito @elmagohd/ X.

El mago colombiano que marco a toda una generación desde hace 40 años Fabio Rodriguez, conocido como Fabrianny, murió en horas de la noche del 10 de noviembre tras una larga lucha contra un cáncer de colon, que terminó en metástasis.

De acuerdo a información del programa de entretenimiento de Caracol Televisión, La Red, el ilusionista falleció a las 9:10 p.m. después de 11 meses luchando con el diagnóstico terminal. El artista que participó en la televisión colombiana será velado en la Funeraria de Cristo Rey en la capital del país, en donde sus familiares, amigos y colegas le darán el último adiós.

El ilusionista participó en el programa infantil de los domingos Animalandia junto a Fernando González Pacheco y Carlos el ‘Gordo’ Benjumea, asimismo, estuvo en el programa televisivo Ojo Pleao Bebé con el icónico payaso Luis Miguel Noya.

Fabrianny habló de su diagnóstico de cáncer de colon que venía afrontando hace menos de un año: “La salud comenzó hace poquito en diciembre debido a que bajaba de peso y yo fui al médico hacerme unos exámenes puesto que también trataba como de ahogarme, entonces yo fui a la clínica y me hospitalizaron, ahí me encontraron como un tumorcito y comenzaron a tratármelo, menos mal y vamos bien, ya llevamos un 80%”, relató en una entrevista para La Red.

El mago Fabrianny murió tras luchar 11 meses con cáncer de colón - crédito Fabrianny/ Instagram.

El tumor que fue encontrado en el cuerpo del famoso mago después de varios exámenes médicos le estaba afectando el colón y tenía agua en el pulmón, por esa razón fue internado 20 días en el hospital desde el 29 de diciembre de 2022.

A pesar de la enfermedad que estaba padeciendo, el ilusionista no dejó de realizar sus shows de magia: “El mes pasado me hicieron una quimio y al otro día hice un show en el Colegio Sant Jordi para 270 niños, de hecho hoy estaba un día después de la quimio, me la hicieron ayer precisamente y hoy estoy dando una entrevista aquí, no siento ni mareo, ni ahogo, ni nada, eso ahora es diferente”, relató el artista en su momento para el medio.

El mago e ilusionista Fabrianny murió el 10 de noviembre en horas de la noche - crédito Fabrianny / Instagram.

Los internautas se despidieron del mago que alegró a todos los niños colombianos en la televisión: “Que tristeza de verdad, tuve la oportunidad de compartí con el, un ser humano increíble paz en su tumba”; “Que triste... Fabrianny y Lorgia eran los magos de mi niñez”; “Descansa en Paz, Gracias por tantas alegrías que sacaste en nuestros corazones”; “Qepd mago siempre seguirás con la magia en todos los corazones de las personas a quien llevaste tantas alegrías”.

Su colega el mago Daniel Hincapié se despido del famoso ilusionista a través de su cuenta de X (antes Twitter): “Hoy se va un referente un icono que marco generaciones el mago Fabrianny ….. marco una época con sus apariciones mágicas en tv nacional colombiana !!! Sus cajas de magia que buena persona buen viaje se que te encontrarás con tu gran amigo Harolin tu llave !!!!”.

Los colegas e internautas le escribieron un mensaje de despedida al famoso mago Fabrianny, quien falleció el 10 de noviembre - crédito X.

El reconocido mago trabajó con el icónico payaso ‘Bebé’, Miguel Noya Sanmartín, en el programa Animalandia, quien murió en la clínica Santa Clara de la capital del país después de padecer de diabetes crónica, la cual provocó que estuviera en n asilla de ruedas los últimos años de su vida.

En el recordado programa infantil en la década del 80 que se transmitía en la televisión colombiana los domingos en la mañana también participaba los payasos ‘Tuerquita’ y ‘Pernito’, quienes alegraban los corazones de todos los pequeños del país que se sentaban frente al televisor para observar el show de los artistas.