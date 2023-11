Luisa Fernanda W explicó las razones de su cambio físico: “Siento que me estoy fallando”

La creadora de contenido Luisa Fernanda W se sinceró son sus seguidores y habló de las razones de su cambio físico - crédito Luisa Fernanda W/ Instagram.

La conocida creadora de contenido colombiana Luisa Fernanda W habló con sus seguidores en su cuenta de Instagram sobre algunas críticas que recibió cuando asistió al concierto de RBD en Medellín. Luego de publicar fotos durante el espectáculos de los mexicanos, fue criticada por el vestuario y porque, además, se veía con algo de sobrepeso.

En respuesta, Luisa Fernanda W publicó un clip en el que se podía ver que no podía cerrar su pantalón.

A pesar de que en un principio la influencer paisa reveló que se había subido cuatro kilos, con los que se siente “incómoda”, posteriormente conversó con sus seguidores para explicarles las razones del porqué se refirió a su cambio físico y al inconformismo por aumentar de peso.

“Les quería contar algo la razón por la cual les compartí esto de lo que no me siento cómoda como estoy ahorita es porque mucha gente me empezó a escribir, que si yo estaba embarazada, que por qué no me había puesto más sexy para RBD (...) entonces ahí es cuando yo decido compartirles esta parte que estoy viviendo ahorita”, comenzó relatando la influencer.

La empresaria Luisa Fernanda W habló acerca de los comentarios que le enviaron usuarios a sus redes sociales haciendo referencia a los kilitos de más que podía observar en sus fotografías - crédito Luisa Fernanda W/ Instagram.

La creadora de la marca de maquillaje Divva relató que una de las razones de porque subió unos ‘kilitos’ fue debido a que descuido un poco el ejercicio por los viajes que ha tenido últimamente, como el de Dubai en donde su pareja Pipe Bueno le pidió la mano frente al Burj Khalifa.

“Es que claro vengo de un mes de cuidarme nada y hacer muy poco ejercicio, o sea un mes en el que estuve de viaje. Estuve bueno primero en Milán después en Dubai y pues no, no tenía como la disciplina que tengo cuando estoy en casa, por ejemplo, cuando he hecho mis retos que estoy enfocada en alimentarme bien y pues cualquier persona que coma mal se sube de peso”, explicó la prometida del intérprete de Guaro.

La influencer que cuenta co más de 19 millones de seguidores en la red social Instagram, reveló que compartió su situación con sus fanáticos porque es algo que la afecta debido a todos los comentarios de las personas por los kilitos de más que se podía observar en sus fotografías: “Estoy pasando por una situación en la que no me siento cómoda con mi cuerpo que nunca me había pasado (...) Compartí esto porque definitivamente ya no me venía sintiendo cómoda porque sabía que me subí un poco de peso”.

La influencer paisa Luisa Fernanda W reveló que se encuentra “inconforme” con su peso debido a que ha descuidado el ejercicio y la alimentación por los diferentes viajes que ha realizado últimamente - crédito Luisa Fernanda W/ Instagram.

La prometida del jurado del reality Yo me llamo indicó que el cambio de su cuerpo la afecta porque les gusta llevar una vida saludable de la mano con el ejercicio y una buena alimentación, pero por los viajes tan frecuentes, a veces por compromisos laborales, no le da tiempo de retomar sus ejercicios.

“Me siento mal, o sea, es como que tengo que volver a hacer lo que me hace sentir feliz y a mí realmente hacer ejercicio de alimentarme bien, me hace feliz cuando no lo hago es como que siento que me estoy fallando porque cuando tengo como una meta de estar saludable, me gusta cumplirla, pero también acepto que estaba de viaje y que es aprender a buscar ese equilibrio en los viajes, pero ahí voy, es un proceso”, añadió Luisa Fernanda W.

La mamá de Máximo y Domenic también quiso a gradecer a los seguidores que la apoyan y le han enviado mensajes de motivación en referencia a la situación difícil que está presentando: “No quiero hacer estas historias más largas, solamente de verdad quiero agradecerle a las personas que me enviaron mensajes, pues cargados de muy buena onda, de verdad, muchísimas gracias y nada así pues es seguir viviendo el proceso y como ir solucionando mis mis temas mentales por lo que muchas personas pasamos y lo otro es que voy a amanecer mañana motivada. Vamos a ver cómo amanezco como que me voy a programar desde ya”.