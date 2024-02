Luisa Fernanda W continúa recibiendo críticas por su peso: “Cálmense un poquito”

La empresaria colombiana se cansó de recibir criticas acerca de su cuerpo - crédito Luisa Fernanda W/Instagram

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W se despachó contra sus detractores porque ha recibido constantemente criticas por su cuerpo, comentarios que la incomodan por su frecuencia.

Las críticas son constantes en las diferentes plataformas y es común que los famosos reciban comentarios negativos; sin embargo, cuando son repetitivos las celebridades se desahogan.

Este es el caso de la prometida de Pipe Bueno, que se mostró cansada de los mensajes de los haters. Los mensajes de los detractores inició cuando la colombiana publicó una fotografía luciendo un vestido negro ajustado a la figura en la celebración de cumpleaños del cantante caleño.

La influencer paisa se cansó de los comentarios en las redes sociales acerca de su peso - crédito Luisa Fernanda W

Los comentarios de los internautas fueron: “Está pasada del peso...”; “Se ve gruesita, se ve bonita así”; “Luisa se le ve pancita de baby”; “Mi Luisa quedo como cuadrada ya no tiene la cinturita de antes... es mamá es obvio, le falta más empeño en ese gym y se pone más hermosa de lo que es”.

Ante esta serie de comentarios la empresaria escribió: “Yo me miro todos los días al espejo, así que sé perfectamente cómo me veo, qué pereza estar leyendo últimamente tantos mensajes sobre mi cuerpo, cálmense un poquito”, expresó la influencer paisa.

La influencer colombiana lució un vestido ajustado en la celebración de cumpleaños de su prometido Pipe Bueno - crédito Luisa Fernanda W/ Instagram

Asimismo, la madre de Máximo y Domenic aclaró que no se encuentra esperando su tercer hijo y que su peso es adecuado para su cuerpo: “Embarazada no estoy y pasada de peso tampoco”.

Las criticas de los haters en contra a la creadora de contenido iniciaron después de su viaje a Dubai, en donde Pipe Bueno le pidió matrimonio, puesto que la misma influencer expresó sentirse incomoda por los kilitos de más que había adquirido en el viaje.

La influencer paisa Luisa Fernanda W reveló que se encuentra “inconforme” con su peso debido a que ha descuidado el ejercicio y la alimentación por los diferentes viajes que ha realizado últimamente - crédito Luisa Fernanda W/ Instagram.

“Es que claro vengo de un mes de cuidarme nada y hacer muy poco ejercicio, o sea un mes en el que estuve de viaje. Estuve bueno primero en Milán después en Dubái y pues no, no tenía como la disciplina que tengo cuando estoy en casa, por ejemplo, cuando he hecho mis retos que estoy enfocada en alimentarme bien y pues cualquier persona que coma mal se sube de peso”, expresó en su momento la colombiana.

La colombiana abrió su corazón con sus fanáticos para decir que se sentía inconforme con su cuerpo: “Me siento mal, o sea, es como que tengo que volver a hacer lo que me hace sentir feliz y a mí realmente hacer ejercicio de alimentarme bien, me hace feliz cuando no lo hago es como que siento que me estoy fallando porque cuando tengo como una meta de estar saludable, me gusta cumplirla, pero también acepto que estaba de viaje y que es aprender a buscar ese equilibrio en los viajes, pero ahí voy, es un proceso”.

La influencer Luisa Fernanda W recibió cientos de comentarios por manifestar que se sentía mejor con su cambio físico después de que hace unos pocos días había dicho que estaba inconforme con su cuerpo - crédito Luisa Fernanda W/ Instagram.

Tiempo después, la recocida empresaria se dedicó a cambiar de actitud y hacer actividades de ejercicio y de autocuidado haciendo entender que se sentía bien con su cuerpo: “Con respecto a este comentario, mi pregunta es cuántos días o cuánto tiempo uno tiene que estar sintiéndose mal por eso, a ver, yo soy una persona que soluciono y si algo o no me siento cómoda con algo, pues busco solucionarlo en este caso llevo unos días alimentándome mejor, haciendo ejercicio y llevando el estilo de vida que me gusta”.

En la actualidad, la prometida de Pipe Bueno continúa enfrentando a las criticas, sin embargo, indicó que a pesar de los comentarios se siente bien con su hermosa figura: “Tambien les conté que tengo unos kilitos de más y se vale, pero de verdad se siente un poquito incomodo y no porque me afecte la autoestima porque gracias a Dios de autoestima estoy muy bien, sino que de verdad que eso tan feo de la gente de estar opinando de los cuerpos ajenos. La verdad lo tenía que decir, lo tenía que dejar sacar de mi sistema y así como estoy, me siento espectacular”.