Estéreo Picnic 2024: este es el cartel y las novedades del festival en su nueva edición

El Festival Estéreo Picnic reveló su cartel de artistas para el 2024. Dentro de las grandes sorpresas se destaca la banda estadounidense Blink-182, Sam Smith y en colombiano Feid ,como parte de la cuota que tendrá el género urbano dentro de su decimotercera edición.

El listado presentado dejó ver la diversidad musical que vivirán los asistentes a la nueva versión del festival musical más grande de Colombia. La inclusión de la banda mexicana Grupo Frontera fue otra de las grandes revelaciones que harán parte de la experiencia musical los días 21,22,23 y 24 de marzo del 2024 en Bogotá.

Con gran expectativa esperaron los creyentes y seguidores del Festival Estéreo Picnic para conocer el listado oficial de artistas nacionales e internacionales que conformaran la nómina para el 2024 y que durante cuatro días pondrán a vibrara la ciudad con su música.

Si bien la espera terminó para quienes ya tienen sus boletas aseguradas, son muchos los que ahora se preguntan como irán a estar conformados los carteles por día, ya que la variedad de géneros musicales está amplia. El rock, el pop, la salsa, el urbano y hasta norteña tuvieron su espacio dentro de la gran fiesta musical que promete un mundo distinto para sus asistentes.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, pues aunque el cartel está nutrido, algunos quedaron antojados de ver a sus estrellas favoritas dentro de el anuncio. En la lista de los grandes ausentes y que el público aclama poder ver en Colombia se encuentran artistas como Lady Gaga, Lana del Rey, Kendrick Lamar y Travis Scott.

Este es el cartel del FEP 2024

Estéreo Picnic no defraudó con su nómina de artistas que harán parte de un mundo distinto y que durante cuatro días pondrán a cantar, brincar y bailar a los asistentes con bandas icónicas como: Limp Bizkit, Thirty Seconds To Mars, Arca o Bad Gyal.

‘El Ferxxo’ envió una invitación contundente a parchar y descontrolarse con los mores en una noche épica de perreo. El sueño final de ver en vivo por primera vez a la icónica banda Blink-182 en Sudamérica. Paramore y la avasalladora Hayley Williams en el mayor disturbio de sus 20 años de pop punk. Solána Imani Rowe o SZA para el debut en Un Mundo Distinto de la Mujer del Año de 2023. Sam Smith en su gloria y con sus himnos: “Unholy”, “Too Good At Goodbyes” y “I’m Not The Only One”. M.I.A. con “sticks and stones and weed and bongs” para la llegada de su revolución creativa, cultural y política.

Arcade Fire, empoderados del indie rock, para su primera experiencia en vivo el festival: el sueño de la nación alternativa del Siglo XXI. El devastador regreso de una banda icónica de los últimos 25 años: . Todos estos universos sonoros protagonizarán el Festival Estéreo Picnic en su decimotercera versión.

A Bogotá llegarán el 21,22,23 y 24 de marzo del 2024 las voces más destacadas del momento: Hozier, Dove Cameron, Gabriela Ponce, James Blake, Rina Sawayama, Omar Apollo, Nicolai Fella, Jaden, Susana Cala, Laura Pérez o Kevin Kaarl.

El público tendrá la posibilidad de bailar desenfrenadamente al ritmo de: YSY A, Tainy, Proyecto Uno, Puerto Candelaria, Fruko y Sus Tesos o el Grupo Frontera.

Los bajos retumbarán los escenarios con los beats de: The Blaze, Four Tet, ZHU, Black Coffee, Okraa, Ruzto, The Blessed Madonna, Poolside, La Etnnia, Penyair, Latin Mafia, WhoMadeWho, Verraco y Overside.

Como parte de las novedades estará el debut de: Greta Van Fleet y King Gizzard and The Lizard Wizard. Y los tan esperados regresos de Phoenix y The Offspring.