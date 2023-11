María Elvira Salazar y sus duros señalamientos a Gustavo Petro tras llamar a consultas a su embajadora en Israel: ¿qué dijo?

La congresista María Elvira Salazar arremetió de nuevo contra Gustavo Petro por el conflicto en Israel - crédito Infobae

La decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de llamar a consultas a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Eliana Manjarrez, tras la dura contraofensiva de este país contra el grupo terrorista Hamas, que ha causado la muerte de miles de personas, causó una ola de comentarios en redes sociales, entre quienes han salido a apoyar lo manifestado por el jefe de Estado y los que no.

“He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá”, publicó Petro en su perfil de X (antes Twitter), luego de que sus pares de Bolivia, Luis Arce, y Gabriel Boric, de Chile, también tomaran la iniciativa de requerir a sus representantes diplomáticos instalados en este país, para que informaran de lo acontecido en suelo israelí.

El presidente Gustavo Petro hizo el anuncio de llamar a consultas a su embajadora en Israel, a través de la red social X - crédito @petrogustavo/X

Manjarrez, según se pudo conocer de manera oficial, estaba a la espera de emprender su vuelo rumbo a Bogotá, para reunirse con el mandatario de los colombianos y ponerlo al tanto de lo que sucede en la Franja de Gaza: sitio en donde se libra una sangrienta confrontación entre efectivos de la estructura criminal, que dice reivindicar la lucha palestina, pese al rechazo de la Autoridad Nacional, y tropas contrarias.

“Colombia no apoya genocidios”, agregó Petro el 1 de noviembre de 2023, en respuesta a los señalamientos del Estado de Israel, que lo acusó de apoyar el terrorismo de Hamas. Esta radical postura del mandatario generó no solo duros pronunciamientos en Colombia, sino a también en el exterior. Más específicamente en Estados Unidos, tras las duras críticas de la representante republicana María Elvira Salazar.

¿Qué dijo María Elvira Salazar?

En su perfil de X, desde donde ha marcado su clara postura opositora a los pronunciamientos de Petro, la congresista lanzó duras afirmaciones y lo acusó de justificar el actuar de la organización rebelde, que estaría usando a la población palestina como escudo humano ante la arremetida de los oficiales israelíes.

“Petro llamó a consultas a su embajadora en Israel. No es de extrañar. Tras el ataque de Hamas, solo ha justificado lo que en verdad es condenable”, manifestó Salazar sobre el particular, en el inicio de un mensaje que generó repercusiones frente a las actuaciones del jefe de Estado.

La representante denunció que si la decisión de Petro es en definitiva romper relaciones con Israel, como puede pasar, afectará a miles de personas que son colombo-judíos. “Sería una decisión de odio”, agregó, en una declaración que fue replicada en el país por líderes de la oposición, quienes cuestionaron el proceder del presidente con respecto al canal diplomático y comercial con este país.

Con este mensaje en su cuenta de X, la representante María Elvira Salazar arremetió contra el presidente Gustavo Petro, por su decisión de llamar a consultas a su embajadora - crédito @MaElviraSalazar/X

No es la primera vez que Salazar se despacha en contra de Petro por este asunto. Luego del 15 de octubre, cuando el presidente anunció la intención, de ser necesario, de suspender las relaciones con Israel, la congresista, que está al tanto de lo que sucede en el territorio nacional, acusó al mandatario de apoyar al terrorismo y de desconocer la historia de hermandad entre los pueblos.

“Tal como lo hicieron Fidel y Chávez, Petro se pone del lado del terror y no le importa romper relaciones con Israel, la única democracia en Medio Oriente. Lo advertí muchas veces. Petro sigue siendo un peligro para Colombia por marxista, ladrón y terrorista, y ahora antisemita”, declaró la mujer, que como se leyó en su mensaje, comparó al presidente con reconocidos dictadores latinoamericanos.

En su momento, el senador Ted Cruz también se fue lanza en ristre contra el mandatario por sus señalamientos a Israel. “¿El fantasma de Hugo Chávez escribió este tuit?”, publicó en inglés el congresista, lo que por ese entonces causó una serie de interacciones.