La Segura e Ignacio Baladán se sinceran sobre su relación: “El que la va a hacer, la hace”

La Segura e Ignacio Baladán ya tienen más de un año de relación - crédito @ignaciobaladan/Instagram

Las redes sociales se han convertido en una especie de vitrina para que las celebridades de internet compartan con la audiencia, tanto material para entretener, como detalles de su vida privada. Ese es el caso de ‘la Segura’, que se destaca por su romance con el chef uruguayo Ignacio Baladán.

La influenciadora y el cocinero profesional han tenido que vivir su relación desde la distancia, debido a que cada uno se mantiene en su país de origen. Esto ha hecho que, si bien se ven con frecuencia en el lugar de residencia de uno de los dos, tengan que buscar alternativas para mantener encendida la llama del amor.

El chef uruguayo y la influenciadora han compartido experiencias significativas desde el inicio de su relación - crédito @ignaciobaladan/Instagram

Los detalles acerca de la manera en que se comunican fue revelada por la creadora de contenido digital después de que un seguidor le preguntara “¿cómo haces para llevar una buena relación con tu novio aún en la distancia?” en una dinámica de Instagram.

“Creo que hasta ahora lo que menos nos ha costado es la distancia, miren que suena curioso porque normalmente todo el mundo me pregunta eso y siento que es lo que menos nos ha afectado. En el sentido que obvio la distancia es dura, uno quiere estar con la persona. Cuando llevamos mucho tiempo juntos y nos separamos, se los juro que en conjunto nos ha dado hasta ansiedad cuando estamos llegando cada uno a nuestros países, que sentimos ese vacío, esa cosa aquí en el estómago que obviamente después se normaliza”, contó la caleña.

Y a pesar que les ha ido bien saliendo desde la lejanía, aseguró que este tipo de noviazgos suponen un gran desafío, el cual debe ser afrontado con madurez por parte de quienes se involucran. Dejó ver el importante papel que juega la confianza en el proceso.

“Siento que no todo el mundo está ni preparado ni listo ni es apto para una relación a distancia. Todo depende de la persona, yo siento que lo más importante para llevar una relación a distancia es la confianza, el respeto y para mí, principalmente, la comunicación también”, agregó en sus redes sociales.

Así es como La Segura afirma que debe vivirse una relación a distancia - crédito @la_segura vía @rastreandofamosos/Instagram

Asimismo, la vallecaucana cree que “todo depende de la persona”. En su caso, su pareja le da tanta confianza que afirma que más allá de si se está cerca físicamente o no, “quien la va a hacer, la hace”. Tales características han hecho que su idilio ya sume más de un año, pues están juntos desde agosto de 2022.

De la mano, los famosos han tenido que atravesar por momentos difíciles. Uno de esos fue a mediados de octubre de 2023, cuando la productora audiovisual tuvo que ser operada de urgencias para que se le retiraran los biopolímeros mal suministrados que le colocaron en sus glúteos.

La pareja de novios (La Segura e Ignacio Baladán) es aplaudida en las redes sociales por su amor incondicional a pesar de la distancia - crédito @ignaciobaladan/Instagram

“Siempre juntos amor. Saldrás de esta y será una nueva etapa en tu vida. Vas a estar bien, te amo y acá estaré siempre para ti”, escribió el uruguayo en su cuenta de X (antes Twitter) después que dejara todos sus proyectos u obligaciones en Lima, Perú, donde se encontraba radicado en ese momento por temas laborales.

La colombiana explicó lo que sucedió con su cuerpo por medio de sus plataformas digitales. “Me operaron de retiro de biopolímeros por segunda vez, por ese dolor crónico y obviamente me rasparon hasta más no poder la colita, pero, en ese proceso no me hicieron todavía la reconstrucción, pero, sí me hicieron como un lifting porque obviamente la piel quedaba, así como súper híper mega colgada”, le contó Natalia a sus seguidores desde sus perfiles de Instagram para luego mostrar el cuidado que su pareja le daba.

“Eso sí es amor porque de eso se trata de estar en las malas por qué en las buenas todos aparecen”, “Todo duele menos cuándo estás con la persona correcta”, “Espero algún día tener un amor tan bonito como el de La Segura”, “El amor es la fuerza más poderosa del universo”, “Cuando hay amor de verdad siempre la lealtad es una prioridad. Encontrar en esta vida un amor bello y sincero es ya algo inusual”, fueron algunos de los mensajes que recibió la dupla, aplaudiendo el gesto incondicional que tuvo el novio de ‘La Segura’.