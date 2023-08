Bad Bunny Impacta en Instagram: poca ropa y sintonizando a Karol G en sus Historias

El cantante boricua dio mucho de qué hablar por sus recientes publicaciones - crédito @badbunnypr - Instagram

Pasaron varias semanas sin saber nada de Bad Bunny en sus redes sociales, pero en la noche del 27 de agosto el cantante puertorriqueño nuevamente dio de qué hablar y, como siempre, lo hizo a su manera. El ‘Conejo Malo’ subió varias fotografías en sus historias de Instagram sin dar ningún tipo de explicación y en estas, aparentemente, reveló cómo fueron estos días lejos de sus seguidores.

Capturas de pantalla, fotos personales, selfies y hasta memes, estas fueron algunas de las publicaciones que realizó Bad Bunny en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 45 millones de seguidores. Su última publicación la realizó hace un poco más de un mes, fueron varias fotografías con un estilo muy tejano y en esta solo mencionó, “hola, espero que anden bien”.

Entre las muchas imágenes que publicó Bad Bunny en sus historias, hubo unas que llamaron más la atención que otras. Tal como fue el caso de una en la que se ve una fotografía que él mismo se tomó frente a un espejo sin ropa y en la que dejó ver su excelente estado físico y dejó sin aliento a sus seguidores.

El ‘Conejo Malo’, pese a que ha estado lejos de los escenarios y de sus redes sociales, ha aprovechado este tiempo para mantenerse en forma física. Esto también se debe a que en reiteradas ocasiones ha participado en eventos de la WWE (World Wrestling Entertainment) tal y como sucedió en mayo, cuando se enfrentó a Damian Priest en Backlash, un PPV (Pague por ver) que se llevó a cabo en Puerto Rico.

Bad Bunny está prendido al nuevo álbum de Karol G

El cantante boricua publicó varias historias en su Instagram - crédito @badbunnypr (Instagram)

Entre muchas de las historias que publicó el cantante boricua, hubo unas que también llamaron la atención. El reconocido exponente del género urbano compartió dos capturas de las canciones que ha estado escuchando. Una de estas es la de Holanda, del puertorriqueño Jhay Cortez, más conocido como Jhayco, la cual fue presentada hace un mes.

Otra de las capturas que compartió el ‘Conejo malo’ en sus redes sociales fue la de la canción Gatita Gangster, de la colombiana Karol G, y en la que participó el reguetonero Dei V. Este tema musical hizo parte del reciente proyecto musical de la cantante paisa llamado Mañana será bonito (Bichota seasson).

El nuevo mixtape de la cantante colombiana ha sido un éxito y muchas de sus canciones han comandado las diferentes listas musicales. Temas como Qlona (Ft. Peso Pluma), Una noche en Medellín remix (Ft. Cris MJ y Ryan Castro) y Mi ex tenía razón se han ubicado en las primeras posiciones de las tendencias.

Hasta el momento la única colaboración musical que han realizado Bad Bunny y Karol G se dio en 2017 y fue para la canción Ahora me llama, un trap producido por Ovy on the Drums, Chris Jeday y Gaby Music. Este tema musical fue todo un éxito y todavía sigue sumando reproducciones en las plataformas digitales y solo en YouTube cuenta con 1.018 millones de visualizaciones.

Las curiosas fotos que publicó el Conejo Malo

Estas fueron algunas de las imágenes que publicó el Conejo malo en sus redes sociales - crédito @badbunnypr (Instagram)

Entre las muchas publicaciones que realizó Bad Bunny en sus redes sociales, hay muchas selfies en las que deja ver algunos de sus recientes viajes y eventos. Otra fotografía que compartió apareció en compañía del actor Pedro Pascal, quien es recordado por su reciente participación en la serie The Last of Us.

El Conejo Malo compartió muchos memes, videos virales y hasta fotografías ‘random’ de su diario vivir. Una de las fotos más curiosa es una en la que aparece entrenando arduamente en un gimnasio y la siguiente foto que aparece es la de muchas cajas de hamburguesas y papas fritas de McDonalds abiertas y a medio comer.