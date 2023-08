Descuido en el vestuario de Karol G en el video ‘Mi ex tenía razón’ causa furor en las redes sociales

El video musical de la canción Mi ex tenía razón suma más de 50 millones de visualizaciones - crédito captura de pantalla (Mi ex tenía razón - Karol G)

Hace apenas unas semanas, la cantante colombiana Karol G lanzó su último proyecto musical llamado Mañana será bonito (Bichota season), un mixtape que incluye diez canciones y en las que se encuentra la canción Mi ex tenía razón, un tema musical que rápidamente acumuló millones de reproducciones y encabezó las listas en las diferentes plataformas musicales.

Te puede interesar: Anuel volvió a tirar indirectas a Karol G: “Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo”

En esta canción ‘La Bichota’ optó por un ritmo Tex-Mex, similar al que hizo famoso la cantante Selena Quintanilla, y la letra fue un mensaje a su expareja, el también cantante Anuel AA, quien en los últimos meses se mostró muy insistente enviándole mensajes a Karol G en sus presentaciones en vivo y lanzando algunos ‘vainazos’ a quien sería su nueva pareja sentimental, el reguetonero paisa Feid, también conocido como ‘Ferxxo’.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: De la Ghetto reveló si peleó con Karol G y por qué no apareció en el remix de ‘Una noche en Medellín’ a pesar de que ya había grabado su parte

Con más de 52 millones de visualizaciones en YouTube en apenas dos semanas, la canción Mi ex tenía razón’ sigue comandando las tendencias en la plataforma. No obstante, hubo un detalle en la vestimenta de la colombiana que pocos notaron y que empezó a generar conversación en las redes sociales en los últimos días.

La cantante colombiana tuvo un descuido en su vestuario - crédito captura de pantalla (Mi ex tenía razón)

Mientras la colombiana cantaba en una plataforma sobre el agua, ocurrió un pequeño descuido en su blusa que pasó desapercibido para los millones de personas que vieron el video musical en las últimas semanas. Pero, recientemente, algunos usuarios en redes sociales hicieron eco de este detalle, el cual se volvió viral en algunas redes sociales como TikTok e Instagram.

Te puede interesar: Karol G quiere ser mamá: “Siento que el momento se acerca”

Karol G vestía un sombrero tipo vaquero transparente, un jean y una camisa blanca muy corta. El lugar en el que se rodó el video fue en medio de lo que parece ser un lago, por lo que hubo mucho viento que hizo juego con su cabello y con la estética de la canción. Sin embargo, durante unos segundos la blusa se movió y expuso una parte del cuerpo de ‘La Bichota’ que no se percató de esto y siguió con la grabación.

Al ser apenas unos segundos, muchos no notaron lo que había sucedido con Karol G y su vestuario, por lo que no se fijaron de este detalle y pese a que la canción sumó millones de visualizaciones en sus primeros días, muchos ni siquiera se percataron de esta situación.

El video de 'La Bichota' sigue siendo número 1 en tendencias - crédito captura video (Mi ex tenía razón)

La canción de Karol G ha sido todo un éxito y su enorme impacto también se debe a su letra, debido a que muchos consideran que el mensaje a su exnovio, Anuel AA, es directo y, por el contrario, aseguró que se encuentra muy bien en compañía de la nueva persona que tiene a su lado, quien sería el cantante Feid.

“Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor”, se puede escuchar en la canción que estrenó Karol G hace apenas unas semanas.

La cantante colombiana se encuentra realizando en estos momentos la gira Mañana será bonito Tour por Estados Unidos y en su presentación en el Rose Bowl en Los Ángeles, se le pudo ver acompañada del Ferxxo. El reguetonero paisa estuvo en el público y recibió a ‘La Bichota’ una vez se bajó del escenario.

Ahora la colombiana se prepara para lo que será su segunda fecha en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Posteriormente la colombiana viajará a Texas en donde se presentará en Houston, San Antonio y Dallas; luego se trasladará a Nueva Jersey, Chicago, Atlanta, Orlando y Foxborough.