La-33 reveló a Infobae la clave para mantenerse unida: “Es como un matrimonio pero entre 12”

La orquesta de salsa bogotana La-33 se presentará en la segunda edición del Bum Bum Festival el domingo 27 de agosto - crédito Bum Bum Festival/Cortesía

Cuando se habla de salsa en Colombia, los primeros referentes que se vienen a la cabeza son los nombres que protagonizaron su explosión durante los años 70 y 80. Grupo Niche, The Latin Brothers, Fruko y Sus Tesos, Joe Arroyo o Guayacán marcaron esa popularidad y adopción del género tan marcada en el país. Eso hace que a menudo los exponentes más recientes tengan más dificultades para dejar su sello, pero ni eso puede quitarle el mérito a La-33 de ser una de las grandes representantes de la salsa colombiana en el siglo XXI.

El éxito de La Pantera Mambo en 2004 en las pistas de baile de todo el país fue innegable, y la posicionó como una orquesta determinada a revivir ese lado más salvaje y rítmico que tuvo durante los años de esplendor del género, en un momento en el que la salsa romántica era la que dominaba la tendencia.

Con 21 años de carrera, la orquesta, encabezada por el bajista y director Sergio Mejía, se mantiene activa con nuevos lanzamientos, presentaciones en vivo y distintos proyectos tanto en estudio como en vivo. A comienzos de agosto se presentó acompañada de la Filarmónica de Bogotá en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, y ahora formará parte de la segunda edición del Bum Bum Festival, que se celebrará en el parque San José de Bavaria de la capital del país el domingo 27 de agosto.

En charla con Infobae, la orquesta mostró su alegría por formar parte del festival. “Es fabuloso porque sentimos que estamos haciendo algo por el panorama artístico nacional. Es un honor y un orgullo para nosotros”, apuntó Guillermo Celis, uno de los cantantes de La-33.

El también cantante Edinson Velásquez (más conocido como Lencho), hizo énfasis en el ambiente familiar que caracteriza al evento. “Vamos con la familia y todo, con mi hija, con mi esposa, hasta los perritos pueden entrar (risas)”, señaló. Por su parte, Sergio Mejía remarcó que “La programación del cartel está increíble”.

Respecto a la experiencia de tocar en vivo, Sergio apuntó que no representa ningún problema cambiar el hecho de tocar en bares y “en un ambiente de rumba y fiesta”, frente a un marco como el del Bum Bum, festival más orientado a las familias. “Nos gusta estar en todas partes. Y chévere tener esos contrastes también”, apuntó el director de la afamada orquesta.

Sostenerse como orquesta durante tantos años no es una tarea fácil, y menos con la actividad tan intensa que ha desarrollado a lo largo de su carrera. Al preguntarle por la clave para mantenerse unida. Sergio respondió, “Mucha paciencia y mucho amor. Es como un matrimonio pero entre 12″. Lencho remató diciendo que era como tener distintas novias en la orquesta, “cada una con su temperamento”.

La-33 ya tiene fechas confirmadas para lo que queda de 2023 en México y Colombia - crédito Bum Bum Festival/Cortesía

Como ocurrió con la mayoría de agrupaciones, la pandemia de covid-19 fue un duro golpe. No solo por dejar de tocar y recibir ingresos de sus presentaciones, sino por el miedo con el que vivieron durante ese periodo en el que se vieron obligados a realizar conciertos virtuales. “Era bastante complejo. Uno trabajaba diez veces más para ganar diez veces menos”, comentó Sergio.

Pero no todo fue negativo, pues se las arreglaron para generar una dinámica de trabajo que les permitió lanzar Si Tú Quieres Salsa, un trabajo compuesto de dos EP que se compuso y grabó a distancia que los mantuvo a flote en un periodo tan complejo.

En el caso particular de Lencho, pudo irse a Montería con su familia justo antes de que se cerraran todos los espacios públicos. “Yo me fui para Montería afortunadamente. Íbamos para Cartagena a dar un concierto, pero yo pedí que me compraran el vuelo para Montería. Y justo cancelaron ese concierto y nos encerramos cada uno en su casa”.

Mientras trabajaban a distancia, el cantante concibió la letra de Échate Pa’ Acá, una “declaración de amor” para su esposa y el más reciente sencillo de la agrupación. Según contó para Infobae, se trató de su primera composición. “Nace en la pandemia. Estaba con mi pareja en Montería, enamorado todavía, me escapaba en los momentos que tenía pico y cédula y ella igual”. La grabación se hizo en conjunto con el percusionista de la banda, Diego Sánchez. “Yo no tenía cómo grabar en mi casa, y él me hizo el favor de mandarme una consola que tenía él. Y ahí comenzamos a maquetear, a mirar los arreglos y así salió”.

Otro cambio que se produjo con La 33 durante el encierro fue una mayor tendencia a colaborar con otros artistas que en sus trabajos anteriores. Grabaciones con N Hardem, Los Rolling Ruanas, o Jhonpri de Systema Solar fueron apareciendo en los últimos meses y en ellas se cimentó la propia reputación de la orquesta en el panorama musical colombiano.

Sergio recordó que ya habían colaborado en el pasado con Chocquibtown o los propios Systema Solar, pero admitió que “venía más del otro lado que de nosotros en la pandemia” y valoró positivamente la experiencia porque les había permitido salirse un poco de su zona de confort.

En lo que se refiere a los planes para lo que queda del año, Sergio dejó claro que la actividad del grupo se mantendrá tan intensa como siempre. “Vamos a ir a México en octubre, seguiremos viajando por Colombia, y sacaremos material del concierto filarmónico que hicimos. Tenemos un par de colaboraciones que estamos trabajando. No les contamos más todavía, pero están en camino”.

Prográmese con el Bum Bum Festival

Todo está listo para la celebración del Bum Bum Festival en su segunda edición, que contará con dos fechas. Con una alineación que incluye artistas como La-33, Maia, Puerto Candelaria, Briela Ojeda, Julio Victoria o Juan Piña y su Orquesta, el evento se presenta como una celebración de diversas manifestaciones culturales orientadas a un público familiar.

El evento es posible gracias al Teatro Julio Mario Santodomingo, que gracias a su alianza con Bancolombia puede llevar la celebración también a la Puerta de Oro de Colombia. De acuerdo con el director del teatro capitalino, Ramiro Osorio, el evento gira alrededor de dos objetivos primordiales, " visibilizar el trabajo de los artistas, crear condiciones profesionales para su presentación; y ofrecer una experiencia de vida a los ciudadanos”.

Aparte de la programación musical, habrá talleres de pintura, danza, yoga, y una zona gastronómica. La primera fecha será el domingo 27 de agosto en el parque San José de Bavaria de Bogotá, y la segunda tendrá lugar el sábado 2 de septiembre en la Plaza de la Paz de Barranquilla. Quienes deseen asistir pueden registrarse de manera gratuita en la página oficial del Bum Bum Festival, en donde también podrán encontrar toda la programación.