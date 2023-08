Adres le ha girado más de $12 billones a las EPS Sanitas, Sura y Compensar, advirtió MinSalud

El ministro de Salud también advirtió que a julio de 2023 se les ha girado a las EPS Sanitas, Sura y Compensar algo más de 12 billones de pesos - crédito @MinSaludCol/X

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) le ha girado, a julio de 2023, algo más de 12 billones de pesos tanto al régimen contributivo como al subsidiado. También dijo que ese dinero está en poder de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y que incluso ya se les giró lo correspondiente a agosto.

En la rueda de prensa del 24 de agosto, le preguntaron al director de la Adres, Félix León Martínez, si las EPS Sanitas, Sura y Compensar aseguran que hay un hueco de algo más de 2,2 billones en las finanzas de esas entidades de salud, entonces cuánto dinero les ha girado este año. Frente al cuestionamiento, Martínez titubeó y dijo no tener a la mano los datos sobre dichas EPS, por lo que el ministro Jaramillo tomó la palabra y explicó que a julio de 2023 se les han girado, en sistema contributivo, a las tres EPS “10 billones 308.000 millones de pesos, mientras que al régimen subsidiado, un billón 846.000 millones de pesos”.

“A julio, se les ha girado a esas tres EPS la suma de más de 12 billones de pesos y ya los tienen en sus manos, y los tienen hace un mes en sus manos y ya se les pagó agosto”

También aseguró que los recursos para financiar el sistema de salud son suficientes y que se pagan a tiempo, advirtiendo que el incremento del 16,23% para el Pago por Capitación (UPC) de 2023 se calculó con la información que reportaron las propias EPS, a partir de las frecuencias de uso y los costos de los servicios que prestaron en 2022, y el aumento de la inflación.

“A la fecha, no tenemos deudas con las EPS frente a la UPC. El presupuesto está pagándose por anticipado a las EPS, ojalá ellas le pagaran a las IPS por anticipado, pero no es así”

El ministro de Salud le envió un mensaje de tranquilidad a los colombianos asegurando que el Estado tiene la obligación de garantizar el servicio de salud - crédito @MinSaludCol/X

El director de la Adres explicó, después, que entre enero y julio de 2023 se les ha girado a las EPS 46.5 billones de pesos, de estos el 98% fueron pagados mes anticipado y tan solo el 2% correspondió a pagos expost, como los ajustes de presupuestos máximos y algunos recobros, que requieren procesos administrativos y de la debida verificación de las cuentas por pagar.

“No hay evidencia para afirmar que los cálculos de la UPC, realizados para el 2023 con base en la información de las EPS, resulten insuficientes ocho meses después”

El ministro Jaramillo también reparó en que “no hay una evidencia que los cálculos de la UPC resulten insuficientes. Los estados financieros de las EPS en el primer semestre, no muestran una situación crítica, de hecho, algunas EPS tuvieron importantes utilidades”.

También dijo que las tres EPS han sido alarmistas con su carta, pues “han querido tratar de presentarle a la opinión pública, es que a partir de septiembre se acabó todo esto y resulta que eso no es así” y expuso tres razones:

“Primero, porque tenemos dinero; segundo, porque tenemos la obligación; y tercero, porque todos los colombianos pueden estar tranquilos, aquí el que paga los servicios de salud son los colombianos. Todos nosotros somos los propietarios de los recursos de la salud y somos los que damos la salud y vamos a estar pendientes de que eso suceda y siga sucediendo así”

Finalmente, dijo que las EPS no pueden desatender a los usuarios y a los pacientes “con la excusa de que no hay recursos porque el Gobierno no tiene deudas pendientes con las EPS. Por lo tanto, si a un colombiano no se le prestan los servicios, lo invito a que radique su queja ante la Superintendencia Nacional de Salud porque desde el Gobierno del cambio seguimos financiando la atención en salud de todos los colombianos”.