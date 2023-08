Experto advierte que no hay fórmula mágica para hacerse millonario con criptomonedas

El Bitcoin y el USDT son las criptomonedas más utilizadas en Colombia. Foto: Infobae.

El concepto de criptomoneda es definido por el Banco Santander como un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como se haría, por ejemplo, con una foto.

En Colombia ya se utilizan criptomonedas como el Bitcoin y el USDT, pero todavía no se tiene una regulación al respecto. Es más, un proyecto de ley denominado Ley Cripto se presentó en el Congreso de la República y a pesar de ser aprobado en tres de cuatro debates se hundió. Tiene hasta diciembre del 2023 para volver a cursar trámite.

Con respecto a esto, el superintendente financiero, César Ferrari, afirmó que no sabe si será una cuestión sencilla, ya que no sabe si el Congreso de la República esté listo para procesar algo que todavía no está bien definido.

“Como he dicho muchas veces, los mercados de cripto son muy oscuros y falta definir muchas cosas, cómo la territorialidad o cuáles son las entidades a las que hay que vigilar, porque son las que emiten. En Colombia, aparentemente, no hay ninguna, entonces a uno le queda la duda, pues en la medida que no se vigilan ni activos ni actividades sino entidades, no es claro cuál es el sujeto de la supervisión”, explicó Ferrari a Forbes.

Sobre esto, el especialista en Finanzas Corporativas y Bursátiles del Cesa Julio Zambrano, certificado ante el Autorregulador del Mercado de Valores Colombia (AMV) como operador de renta fija, renta variable y asesor financiero, afirmó a Infobae Colombia que ahora mismo en el país hay comunidades muy fuertes que están apalancando el mercado cripto. Incluso, precisó que por medio de estas operaciones ya se tributa con la nueva reforma tributaria de Gustavo Petro.

Zambrano, quien brindó una conferencia en el Cripto Latin Fest –el evento más grande e influyente de la comunidad cripto y del blockchain de América Latina el cual se celebró en Bogotá–, también confirmó que todavía hay mucha gente incrédula por la dinámica de estos activos, ya que siempre se piensa que es una estafa.

Al respecto, dijo que, en efectivo, en la industria del mundo cripto existen diferentes personas inescrupulosas que quieren apalancarse a través de ese activo para sacarle provecho a otras que no conocen del mercado, por lo que dio dos consejos.

Julio Zambrano especialista en Finanzas Corporativas y Bursátiles del Cesa y certificado ante la AMV como operador de renta fija, renta variable y asesor financiero. Foto: EFE.

El primero es hacer una debida diligencia e investigar cada punto necesario. El segundo es que, si no conocen, no inviertan.

“Hay algo fundamental y es que si existe la rentabilidad. Pero eso de hacerse millonario en dos o tres días no existe, no es real esa fórmula mágica. No la venden por redes de multinivel, ni nada por el estilo. Entonces, es necesario que se investigue antes de invertir, así como cuando van a comprar una casa o se van a comprar un carro o van a hacer o se van a entrar en una universidad o van a ir a pasear a algún destino turístico”, advirtió Zambrano.

El experto recomendó que es necesario hacer ese mismo proceso, pero con el cuidado de que se hace con inversiones, con los ahorros, y en la medida en que las personas se eduquen financieramente se tumban este tipo de etapas de fraude.

Lo que falta para dejar el efectivo

Teniendo en cuenta que cada vez es mayor el uso de criptomonedas, aseguró que a Colombia aún le falta camino para dejar de operar en efectivo y utilizar solo criptomonedas.

“Yo creo que aún le falta. En el corto plazo cada vez se tiene más fuerza en las comunidades cripto. Hay actores del mercado y empresas que están haciendo las cosas bien, pero creo que aún hay mucho desconocimiento en términos financieros”, dijo el experto.

Señaló que aún se tienen muchos miedos, debido a que desafortunadamente en este camino aparecen demasiadas personas que quieren lucrarse a través de estafas, pero en esa medida, en el corto plazo, se van a dar avances cuando se pongan en la mesa diferentes actores como gobiernos, diferentes actores públicos, diferentes entidades financieras, lo que en esa medida tomará más relevancia el asunto cripto.

Frente a la volatilidad del precio del dólar y las altas tasas de intereses, anotó que ambos tienen incidencia con la valorización de la criptomoneda,

“En la medida en que las monedas fuertes pierden su valor en el tiempo por temas inflacionarios, políticas monetarias, pues muchas personas e inversionistas buscan refugiarse en activos digitales o en monedas digitales como entonces son directamente correlacionadas”, enfatizó el especialista en Finanzas Corporativas y Bursátiles del Cesa Julio Zambrano.