Esto dijo Martha Isabel Bolaños sobre su ausencia en la nueva temporada de “Yo soy Betty, la fea”

Martha Isabel Bolaños habló acerca de su ausencia en la tercera entrega de "Yo soy Betty, la fea" y si esto le afectó. Foto: Instagram @marthaisabelii

De acuerdo con vídeos que circulan en redes sociales, se están llevando a cabo las grabaciones de la tercera temporada de Yo soy Betty, la fea. Sin embargo, se ha evidenciado que en esta ocasión hay varios personajes que no formarán parte del elenco, ya sea porque su luz se apagó hace algunos años, cambiaron su lugar de residencia o en el caso de Martha Isabel Bolaños, no fue llamada por la producción porque su historia no encaja.

Te puede interesar: Martha Isabel Bolaños, Diego Sáenz y Carolina Acevedo se “agarraron” en ‘MasterChef’: “Se formó la tercera guerra mundial”

Y es que la historia de la fea que enamoró a los televidentes rompió un Récord Giness al ser adaptada en más de 28 ocasiones en diferentes países y su historia original fue doblada en más de 20 idiomas. La exitosa novela escrita y dirigida por Fernando Gaitán, cuestionó los estándares de belleza en Colombia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Así luce la hija mayor de Ana María Orozco, actriz de “Yo soy Betty, la fea”

Gracias al éxito que tuvo la producción colombiana, el éxito que alcanzaron sus protagonistas y el reconocimiento, hicieron que sus actores acumularan una buena cantidad de seguidores. Este fue el caso de Martha Isabel Bolaños, actual participante de MasterChef Celebrity, que acumula más de 735.000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde contó la tristeza que le produjo no ser convocada.

La actriz habló con el programa "Lo Sé Todo" sobre su ausencia en esta tercera temporada

Fueron varios los artistas que hacen parte del llamado a los sets de grabación entre los que se encuentran Luces Velásquez, Lorna Cepeda, Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco que ya están en los procesos de grabación.

Te puede interesar: Comediante de “F*ck News” sufrió terrible accidente y lo confirmó con fotos

En una reciente entrevista que la actriz ofreció al programa de entretenimiento Lo Sé Todo, contó por qué no fue convocada en esta oportunidad y que desde hace meses se enteró que saldría al aire una nueva temporada en 2024, por lo que desde un principio supo no la llamarían dada la ausencia del personaje de Sofía y el cheque.

En esta nueva temporada, la actriz comprendió que sin el personaje de Sofía, no tendría sentido su participación en la tercera temporada de Betty, la fea. Foto: @marthaisabelii/Instagram

“Hace un año cuando el proyecto comenzó, mi mánager me dijo: Martha van a hacer Betty la fea y tú no vas. Yo dije ‘ok’ y la verdad no me afectó en lo más mínimo”, aseguró inicialmente la actriz en entrevista con el programa antes citado.

Entre otros datos, indicó si se ha sentido afectada o no por no ser convocada: “Ahora que los veo trabajando juntos, pienso que sería lindo volver a grabar, pero no me afecta mi ego porque no, no, para nada. Comprendo que mi personaje, sin Sofía no tiene nada que hacer ahí”, afirmó la actriz a las cámaras de Lo Sé Todo.

Esto dijo de su relación con Carpentier en el reality

Martha Isabel Bolaños dio de qué hablar luego de que, entre lágrimas, asegurara que le ha costado ganarse la aceptación de uno de los jurados: Christopher Carpentier

En uno de los últimos episodios del concurso, Martha Isabel Bolaños dio de qué hablar luego de que, entre lágrimas, asegurara que le ha costado ganarse la aceptación de uno de los jurados: Christopher Carpentier. Y es que, al parecer, el chileno no ha hecho feeling con las presentaciones culinarias de la actriz, por lo que fue ella quien dijo que pareciera un tema “personal con sus platos”.

“Él nunca se toma un minuto para prestarme atención y mirar qué es lo que estoy haciendo, yo siento que es personal contra mis platos, Carpentier siempre que llega a mi estación, de entrada, ya voy perdiendo, siempre me está descalificando, desde antes de probar ya tiene la cara de culo”, comentó en medio de una de las entrevistas que hacen a los concursantes durante cada capítulo.