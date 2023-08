Alina Lozano se despidió definitivamente de Jim Velásquez: “Que cada uno siga su camino”

La actriz entregó su anillo de compromiso y se despidió formalmente del creador de contenido

Toda una polémica se generó en torno a la relación que sostenían Jim Velásquez y Alina Lozano, por cuenta de la diferencia de edad. Y es que después de meses de sostener un romance, la pareja se viralizó aún más por cuenta del contenido que replicaban en sus redes sociales, anunciando los cambios que tendrían en su compromiso.

Después de mucho meditarlo y al ver videos que se hicieron virales en redes sociales como TikTok, en los que se puede ver a Velásquez sosteniendo algunos encuentros con su expareja Nicol Triana, la actriz de Pedro el escamoso tomó la decisión de ponerle punto final al compromiso. Por tal razón, Lozano de 54 explicó que esta situación fue bastante incómoda y prefirió ponerle punto final al problema.

Alina Lozano finalmente devolvió el anillo de compromiso a Jim Velásquez tras romper oficialmente su relación. Foto: @drfelipegonzalez/Instagram

“No vamos a seguir haciendo contenido, no vamos a seguir como ex, no vamos a seguir como pareja. Realmente hicimos lo posible, lo intentamos todo, pero ya es el momento, realmente, de que cada uno siga su camino”, afirmó Alina con su voz visiblemente afectada por la situación.

Aunque, semanas atrás, la pareja había afirmado que después de terminar, preferían seguir como amigos, esta decisión tomada por Lozano tras los videos de Jim con su expareja, la llevó a cambiar de parecer. Por lo que posteriormente, se quitó su argolla de compromiso y se la entregó en sus manos al joven de 23 años, que ya tenía sus ojos encharcados en lágrimas.

“Muchísimas gracias, Jim, por todo, y muchísima suerte. Cada uno va a seguir trabajando en sus redes”, concluyó Alina.

Alina Lozano y Jim Velásquez pusieron punto final a su relación oficialmente. Foto: @jimvelasquez/Instagram

En ese momento, el creador de contenido se pronunció al respecto y afirmó que no iban más: “Yo creo que una de las premisas que tuvimos desde que empezamos la relación fue que íbamos a estar hasta el momento en el que fuéramos felices y ya llegó el momento, porque son muchas cosas y muchas heridas abiertas”.

El mensaje concluyó diciendo que querían dejar un mensaje entre sus seguidores de un tema que se había vuelto tabú desde su inicio, por lo que “nos queda en el corazón haberlo hecho”.

El cambio en su relación

La edad no ha sido un impedimento para que Alina Lozano y Jim Velásquez vivan su romance sin condición. Anteriormente, la pareja confirmó que su relación definitivamente no iba más, por lo que estableció una condición para superar el “verano” que podía acarrear la distancia, algo que generó risas entre sus seguidores.

“Yo quiero contarte Jimmy, tú eres consciente que se viene un verano largo para los dos. Si tú me lo pides, yo podría pasar una noche más contigo, de reserva de amor, digo yo…”, algo a lo que Velásquez terminó accediendo sin chistar palabra.

Horas después de que los actores confirmaran que le darían un vuelco a su relación, Lozano les recordó a sus seguidores cuál es el secreto para que ese romance funcione. De acuerdo con la actriz, lo que ha mantenido viva la llama del amor entre los dos ha sido la comunicación.

Lozano agregó que han aprendido a decir “sí” cuando la ocasión lo amerita, como también a negarse cuando las circunstancias lo permiten: “Recordar los momentos, sentir nostalgia y hablar, básicamente hablar, que fue lo que hicimos Jim y yo. Fue lo que hicimos toda la noche”.