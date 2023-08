Algunas recomendaciones para pagar menos en el recibo de la luz

Imagen de archivo de un medidor inteligente de energía. Foto: ENEL-CODENSA

Una de las mayores preocupaciones en los hogares colombianos es el precio de los recibos públicos, puesto que en algunos lugares del país los valores que llegan mes a mes afecta la economía del hogar.

Ahora, ante los efectos del fenómeno del Niño que atraviesa el país, es probable que el valor del recibo de la energía llegue más costoso en varios municipios.

Por eso, es importante para las familias colombianas empezar a crear estrategias que les ayuden a ahorrar energía y, por ende, les ahorren unos pesos en el bolsillo a la hora de pagar el recibo de la luz.

Las recomendaciones de los expertos van desde el uso de las nuevas alternativas de energía renovable, que también son buenas con el medioambiente, pero también algunas normas básicas que se pueden establecer en los hogares a la hora de utilizar electrodomésticos o adquirir nuevos.

Una de las primeras estrategias a la que se ha recurrido en varios hogares, por ejemplo, es el uso de paneles solares con los cuales puedan acumular la energía suficiente para el funcionamiento de los electrodomésticos y demás artefactos del hogar.

Sin embargo, no todas las personas cuentan con el dinero para adquirir un panel solar o el lugar para ponerlo en la vivienda. Es de recordar que para hacer uso de uno de estos artefactos, se recomienda ubicarlo en el tejado o cualquier área de la vivienda que tenga exposición directa al sol.

Por eso, otra de las recomendaciones, y una de las que más impacto podría tener en el consumo de energía de un lugar, es desconectar los electrodomésticos que no se están usando. Especialmente se hace el llamado a las personas para que no dejen conectados cargadores que no están siendo utilizados, pues estos siguen consumiendo energía.

Mantener conectado cualquier electrodoméstico, sin usarlo, aumenta el consumo de energía (Computer Hoy)

Por otro lado esta un pequeño cambio que se puede hacer en todos los hogares y que se convierte en un gran factor a la hora de ahorrar energía. Consiste en cambiar los bombillos tradicionales por los de luces LED, los cuales se ha demostrado que requieren 80% menos electricidad y son más duraderos.

También se debe tener en cuenta el uso de la energía en el hogar. En caso de no ser necesario, es una buena idea hacer uso de la luz natural del día para realizar las actividades en el hogar y tan solo prender la luz cuando sea necesario. Lo mismo pasa con electrodomésticos que permanecen encendidos sin razón alguna.

Algunos de los electrodomésticos que más consumen energía a lo largo del día son el aire acondicionado o la secadora de ropa, que pueden utilizarse en menor medida para reducir el valor del recibo de la luz, pero que también se convierte en una manera de cuidar del medioambiente.

Otro factor que llama la atención en cuanto a los electrodomésticos es que, desde que se hace la compra se puede decidir adquirir un producto que no consuma tanta energía. Lo ideal para esto es fijarse en que su compra cuente con la respectiva etiqueta de eficiencia energética Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ).

A través de estas y otras alternativas, en los hogares colombianos se está buscando la manera de disminuir el consumo de energía y, con ello, el precio del recibo. Según la información por el valor de la energía en el país, que se conoce como predespacho, que ha estado publicando XM el fenómeno del niño sí ha aumentado el valor. Mientras el pasado miércoles 9 de agosto se registró que se estaba cobrando $536 por kilovatio hora; tan sólo cuatro días después el valor ya alcanzaba los $756.