Ministro de Minas pidió renuncia protocolaria a directores de entidades adscritas

El ministro de Minas y Energías, Andrés Camacho, según pudo confirmar Infobae Colombia, pidió, el 16 de agosto, la renuncia protocolaria a tres altos funcionarios de la cartera. Esto, como parte de los cambios que adelanta el ministro en su equipo directivo, luego de su posesión el 4 de agosto.

Las renuncias que pidió el ministro fueron al director de minería empresarial, Pablo Yesid Fajardo, a la subdirectora administrativa financiera del Ministerio, Andrea Benavides, y al vicepresidente administrativo y financiero de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Camilo Álvarez.

Este remezón en el Ministerio de Minas y Energías se suma al generado por el ministro de Transporte, William Camargo, y la ministra de Agricultura, Jhénifer Mojica, que pidieron también la renuncia protocolaria a varios altos funcionarios de ambas carteras el 15 de agosto.

En el caso del Ministerio de Transporte, las renuncias protocolarias le fueron pedidas a todos los directivos de las entidades adscritas, entre estos están el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Jonathan Bernal; el de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), Sergio París; de la directora del Instituto Nacional de Vías (Invías), Mercedes Elena Gómez; de la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina; y del director encargado de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (Upit), Róger Rodríguez Moreno.

Por el lado del Ministerio de Agricultura, la ministra Mojica pidió las renuncias de los directores de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega; del director de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Luis Alberto Higuera; de la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Aura María Duarte; de la viceministra de Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino y del presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi.

Ultimátum del presidente Petro habría motivado que se pidieran las renuncias

El 14 de agosto, durante el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro le dio un ultimátum a todo su gabinete, al que le expresó su descontento por la falta de acción en ciertas áreas y por la baja ejecución presupuestal, dándoles un mes para que mejoren su rendimiento o de lo contrario podrían salir del Gobierno nacional.

La advertencia, de acuerdo con información de El Tiempo, no se limitó únicamente a los ministros, también se extendió a los viceministros. Según un asistente en la reunión, “todas las direcciones de los ministerios están en una posición precaria y, si no logran mejorar su rendimiento, no podrán seguir formando parte del Gobierno, lo mismo aplicará a los viceministros”.

Otro testigo de consejo de ministros mencionó que el presidente habría requerido que cada ministro presentara los avances logrados durante su mandato, pero al parecer no quedó satisfecho con los informes que recibió.

Aunque el regaño tuvo un enfoque general, se dice que también se hicieron llamados de atención específicos a ciertas áreas, en las que se incluyen los ministerios de Hacienda, Ambiente y Agricultura, entre otras. En el caso de Agricultura, se rumorea que el presidente se centró en la Agencia Nacional de Tierras y las cifras presentadas, consideradas por algunos como infladas.

Ministerio de Agricultura ha ejecutado $2,1 billones de su presupuesto

Luego del jalón de orejas del presidente, la ministra Mojica expuso, el 15 de agosto en un debate de control político en la Comisión V de la Cámara de Representantes, que, con corte a 14 de agosto, se han ejecutado $2,1 billones de pesos, sobrepasando las ejecuciones de los últimos cuatro años.

La ministra sostuvo ante los representantes que desde su llegada al ministerio, el 1 de mayo de este año, la ejecución presupuestal ha tenido una profunda aceleración que significó un crecimiento del 57% en los compromisos, al pasar de $1,3 billones a $2,1 billones. Y el crecimiento fue aún mayor en las obligaciones, pues representó un aumento del 172% al pasar de $432.000 millones a $1,1 billones.