Esta es la millonaria sanción que pueden recibir quienes no respeten los tiempos de desconexión laboral

No obstante, la ley también estableció en qué casos no se aplica la “desconexión laboral”. Foto: Pxhere.

El 6 de enero de 2023 se expidió la Ley 2191 “desconexión laboral”, que busca poner limites a los posibles abusos de empleadores al tiempo de descanso de su colaborares para que estos continúen o lleven a cabo actividades laborales, fuera de sus horarios habituales.

Dicha ley fue respuesta a los diversos casos que se registraron durante el tiempo de la cuarentena, cuando las personas asumieron otras dinámicas en su tiempo laboral gracias a la implementación de la virtualidad. Y es que, debido al covid-19, se abrió la puerta para que se desdibujara la línea entre el tiempo que se debía destinar para el desempeño laboral.

De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, lo anterior se evidenció a partir de una extensión de la jornada laboral a través de excesivos correos electrónicos, mensajes o llamadas en horarios destinados para el espacio familiar y el descanso.

Gracias a esta ley, el Gobierno nacional busca regular y promover la “desconexión laboral” de todos los trabajadores de Colombia, dentro de las diferentes modalidades de contratación, vigentes en el ordenamiento jurídico y sus formas de ejecutarse, así como en las relaciones legales y/o reglamentarias.

Con base en eso, la “desconexión laboral” pretende garantizar el goce efectivo del tiempo libre y los espacios de descanso, licencias y permisos o vacaciones para conciliar la vida personal, familiar y laboral de los dependientes.

“Entiéndase como el derecho que tienen todos los trabajadores y servidores públicos, a no tener contacto, por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, o convenida, ni en sus vacaciones o descansos”, consagra el artículo 3 de Ley 2191 de 2022.

No obstante, para prevenir que se incumpla dicha ley, la firma de abogados Gody Córdoba le señaló a El Colombiano que la “desconexión laboral” cuenta con una multa por no respetar y/o cumplir lo estipulado.

La firma precisó que conductas persistentes y demostrables, como mensajes o llamadas fueras del horario laboral, pueden llegar a ser consideradas como acoso laboral, por ende, debe activarse los mecanismos previstos en la ley para tratar ese tipo de conductas.

Además, Daniel Contreras, asociado de Godoy Córdoba, indicó que el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 2191 de 2022 puede desencadenar, en primera medida, multas por parte del Ministerio de Trabajo que pueden llegar hasta los 5.000 salarios mínimos legales vigentes, aproximadamente $6.503.030.000.

“También puede generar reclamaciones individuales por parte de trabajadores que consideren vulnerado su derecho a la desconexión laboral y, por lo tanto, soliciten ante un Juez de la República condenas relacionados con el pago de trabajo suplementario por no haberse garantizado el efectivo descanso, indemnizaciones por despidos indirectos si renunciaron por esta situación, o que se declare la existencia de un acoso laboral y las consecuencias propias de esta figura”, comentó Contreras.

Cuándo comienza la desconexión laboral

De acuerdo con el Ministerio TIC, la “desconexión laboral” inicia una vez finaliza la jornada laboral, “no hay excusas aceptadas que puedan violar este principio, salvo las establecidas en la ley”, destacó la cartera.

A su vez, la entidad explicó que el empleador debe garantizar que el trabajador, colaborador y/o servidor público pueda disfrutar efectiva y plenamente de su tiempo de descanso, licencias, permisos, vacaciones y de su vida personal y/o familiar.

“La ley de desconexión laboral es, legislada por el Gobierno como, un recordatorio para los empleadores de que el espacio del trabajador debe ser respetado, para que este pueda tener una vida diferente a la laboral, una vida que le permita disfrutar de su familia” aclaró la cartera.

En qué casos no aplica la “desconexión laboral”

Por otra parte, la ley estableció en qué casos no se aplica la “desconexión laboral”. Según lo consagrado, las personas que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo no están sujetos a este acto particular.

Así mismo, tampoco lo estarán las personas que, por actividad o función que desempeñan, deben estar en conexión permanente, como es el caso de la Fuerza Pública y los organismos de socorro, personal que deben responder a imprevistos y/o emergencias de último minuto.

Finalmente, tampoco se acogen a esa norma las situaciones de fuerza mayor, por lo que el empleado o empleados podrán que ser contactados por el empleador.