Exestudiante de Eafit en Medellín denunció que es víctima de acoso desde hace 7 años: “Temo por la vida de mi familia, además de la mía”

Exestudiante de Eafit denunció ser víctima de acoso sexual desde hace siete años. Foto: pixabay

Una grave denuncia de acoso se conoció a través de las redes sociales. Una joven identificada como María Antonia, quien fue estudiante de la universidad Eafit, utilizó las redes sociales para dar a conocer el horror que ha vivido por aproximadamente siete años.

El caso de la joven ha causado revuelo por la magnitud de lo que le ha ocurrido y, sobre todo, por la aparente falta de atención por parte de las autoridades a estos hechos.

A través de un hilo de Twitter, Maria Antonia, la exestudiante de Eafit, denunció que desde el 2016 es acosada por un sujeto que justamente conoció en la institución educativa.

Andrés Buitrago entró a un semillero en el que participaba la joven y tenían comportamientos extraños que la incomodaban, pero que en un inicio ella decidió ignorar. Sin embargo, el acoso empezó a avanzar en pequeñas medidas a través de mensajes que le enviaba a su número personal, que tenía por ser parte de la misma actividad académica.

“Entró a la universidad un señor todo raro, como 10 años mayor que todos, y se metió al semillero. El man tenía mi teléfono por eso y pues bueno muy raro pero como mujeres nos encontramos tipos que lo hacen sentir incómodo a uno en todos lados”, relató la joven en el hilo.

María Antonia aseguró que llegó a ser tan incómodo que ella se escondía en los baños cada vez que veía al sujeto. Además, contó que lo sacaron de la universidad y no volvió a saber de él hasta que nuevamente empezó a escribirle a su número personal en 2018.

Por su tranquilidad decidió bloquearlo, pero fue entonces cuando Buitrago empezó a mover cielo y tierra para contactarla, aún conociendo que no era algo que ella quisiera. La buscó en redes sociales, se contactaba con sus amigos, familiares e incluso con funcionarios de la universidad Eafit, de la que la joven ya se había graduado.

En los mensajes que le enviaba a ella y a sus allegados el sujeto usaba expresiones y palabras con evidente tono acosador. “Tengo un problema: se llama María Antonia. No sé cómo convencerla para que deje de ser mi musa a distancia. No puedo sacarla de mi mente”, dice uno de los mensajes que le envió Buitrago a una exjefe de la joven.

Caso de acoso contra María Antonia, estudiante de Eafit

Una orden de alejamiento que no causó ningún efecto

Angustiada porque la situación se había salido de control y llegó a recibir amenazas de muerte, la joven decidió denunciar a Andrés Buitrago ante las autoridades competentes; sin embargo, la única medida que tomaron fue emitir una orden de alejamiento, un documento y nada más.

“Me llamaron a la fiscalía a declarar y me entregaron una orden de alejamiento, yo me fui muy feliz con ella pensando que la cosa iba a mejorar sin saber que al tipo lo iban a citar también. la denuncia era por acoso sexual por el claro tono romántico, lo dijo el fiscal”, relató la víctima.

Trino de María Antonia

María Antonia aseguró que la medida no funcionó para nada y por el contrario el acoso continuó desde distintos escenarios. También conoció que más mujeres habían sido víctimas del mismo delito por parte de Buitrago y que, incluso, una de ellas aseguró que el sujeto la buscó en su lugar de residencia en Estados Unidos.

Luego de publicar el hilo con la denuncia pública, Andrés Buitrago empezó a hacer distintas publicaciones en redes sociales donde asegura que la denuncia de María Antonia no prosperó. Además, reconoce que su familia lo ha internado en varias oportunidades en clínicas psiquiátricas.

El caso escaló al punto de que el sujeto ha empezado a enviar mensajes de manera masiva a mujeres que se han pronunciado en rechazo a este caso de acoso, como la política Catherine Juvinao, quien trino lo siguiente:

“Oiga señor, ¡YA NO MÁS! Lo he bloqueado mil veces en WhatsApp, lo suyo es acoso, aún en el marco de mis funciones no tengo por qué padecer más sus mensajes!! Nunca pensé que su acoso se extendiera a otras mujeres, le pido a @PoliciaColombia tomar acciones para protegerlas!!”, escribió la representante a la Cámara.

Desde que se conoció este caso distintos colectivos de mujeres y organizaciones han rechazado el acoso del que ha sido víctima María Antonia y solicitan a las autoridades tomar cartas en el asunto.