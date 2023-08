Fiscalía pidió cárcel para líder de la barra Los del Sur. | Foto: Cortesía.

La fiscal 15 seccional de Medellín, Adriana Bonilla, pidió medida de aseguramiento en prisión contra Andrés Felipe Muñoz, líder de la barra Los del Sur de Atlético Nacional, acusado de haber dado la orden a los miembros de la barra para causar daños en el estadio Atanasio Girardot, tras los bochornosos incidentes del pasado 16 de abril del 2023, cuando el club antioqueño recibió al América de Cali.

Los incidentes en cuestión resultaron en daños valorados en más de 600 millones de pesos en el estadio y dejaron 11 policías y 13 aficionados heridos.

El lunes 14 de agosto, en la más reciente audiencia ante el juzgado 40 penal municipal con función de control de garantías, la fiscal 15 seccional de Medellín declaró con material probatorio que apuntaron a Muñoz como el posible responsable de iniciar una campaña contra el club Atlético Nacional.

Adriana Bonilla expuso conversaciones entre los miembros de la barra y alegó que Andrés Muñoz habría organizado la publicación de mensajes en redes sociales acusando al club antioqueño de romper relaciones con la barra y de esta manera habría incitado a la invasión del campo de juego. Con estas pruebas se fundamentó la petición de que el líder sea detenido en espera del juicio.

De esta manera, el ente investigador imputará cargos y pedirá cárcel contra cuatro líderes de Los del Sur. Entre los nombres de los señalados se encuentran Andrés Felipe Ospina Calle, Ramiro Andrés Gutiérrez Patiño, Andrés Felipe Muñoz Lara, Raúl Eduardo Martínez Hoyos.

Además, las indagaciones señalaron que lo que generó los disturbios habría sido la negativa de Atlético Nacional de continuar proporcionando 500 boletas de cortesía a la barra. Según la Fiscalía, Muñoz habría convocado a una reunión, donde al parecer hizo comentarios provocadores y engañosos, que habría causado las acciones de los aficionados para irrumpir en el estadio y violentar la seguridad:

“Muñoz tiene una reunión a las afueras del estadio con los líderes que siguen en esa jerarquía, a los que, de manera provocadora les cuenta lo que pasó y las consecuencias a lo que iba a llevar esto, faltando a la verdad”, indicó la fiscal Adriana Bonilla.

Fiscalía pide cárcel para líder de 'Los del Sur'. | Foto: Colprensa.

Por el momento, ninguno de los implicados ha admitido el delito imputado por la Fiscalía. La audiencia fue aplazada a petición de la defensa, que espera acceder a los videos y otras pruebas presentadas por el ente investigador. La continuación del proceso se llevará a cabo de manera virtual el 15 de agosto a partir de las 2:30 de la tarde. Andrés Felipe podría ser condenado a 4 años de prisión, pues se le imputó el delito de instigación a delinquir agravado.

Pruebas

El 17 de abril, W Radio reveló los audios que habrían sido enviados entre los líderes un día antes de los incidentes en el estadio Atanasio Girardot y que resultaron ser claves para la Fiscalía:

“Ya luego, entonces, Felipe fueron y les dijeron díganos o es que ustedes no quieren trabajar con nosotros o digan como es que es para uno saber entonces. Y que hoy los llamaron a una reunión con el club y salió ese cucho, ese pirobo cucho, no el presidente sino el otro, Benjamín y que tales y que le dijo que ya las boletas de cortesía de local, ya tampoco se las iban a dar y que ellos ya cortaban con la barra todo lo que tenían que ver. Cortesías ya no van a dar, a la logística no le van a pagar nada, entonces básicamente, ellos cortaron todo con la barra”.

Este mismo sujeto nombra a Felipe Muñoz, líder de la barra brava de Atlético Nacional, y quien una vez terminada la reunión dio la orden de que ante América de Cali se realizarían las protestas violentas para dar un mensaje a los directivos. El hombre del audio asegura que se trata de una “Guerra fría” en contra de la institución y expresa que el ambiente esa tarde en el estadio sería tenso.