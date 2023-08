Incendió en la Vía Mondoñedo se ha extendido durante varias horas hacia el municipio de Soacha

Sobre las 2:00 p. m. se registró el inició del incendio. Foto: Redes Sociales.

En la tarde del 13 de agosto residentes y conductores alertaron en redes sociales el inició de un incendio en una zona verde a un costado de la Vía Mondoñedo en Soacha, el cual se ha expandido con el pasar de los minutos y ha puesto en peligro a varios barrios de la comuna 2 del municipio.

De acuerdo con el testimonio de las personas que se encuentran cerca al corredor vial, la conflagración se registró en primera instancia en el sector conocido como Canoas a pocos minutos del Parque Nacional Chicaque, por lo que fueron alertadas las autoridades y el Cuerpo de Bomberos de Soacha.

Sin embargo, a pesar de que los primeros videos expuestos fueron publicados sobre las 2:00 p. m., pobladores afirmaron que los bomberos tardaron más de una hora en llegar al sitio en cuestión, por lo que en ese momento las llamas ya habían tomado gran parte del espacio montañoso, amenazando con ello a viviendas rurales y varios barrios de la comuna 2.

El incendió fue captado por ciudadanos desde las 2:00 p. m. Redes Sociales.

Hasta el momento se desconoce qué ocasionó el incendio; sin embargo, a pesar de que el Cuerpo de Bomberos de Soacha hace presencia en el sitio, no han podido disipar la densidad de las llamas, por lo que en redes sociales las personas piden el apoyo de bomberos de municipios aledaños o Bogotá.

Debido al terreno que se ha tomado el incendio, fue necesaria la ayuda de conductores y ciudadanos residentes de la zona, ya que una vivienda rural peligraba con ser afectada por las llamas.

Algunos de los ciudadanos que han ayudado a los bomberos se encontraba en la zona debido a que este espacio es utilizado por los soachunos para volar cometa, realizar asados y compartir en familia, lo que es tradición en gran parte de Colombia debido a los vientos que se registran en agosto.

Por lo que una de las hipótesis que se manejan hasta el momento es que los desechos dejados por alguna familia o una quema abandonada habría podido iniciar el incendio.

Una vivienda fue salvada del incendio que se ha expandido con el pasar de las horas. @nicolasgarciab/Twitter

“Personal de los carros se bajaron y la comunidad están colaborando con la emergencia forestal porque iba a propagarse hasta la vivienda, ya se evacuaron los niños y las cosas de valor… Aquí estamos coordinando a la comunidad que no está colaborando”, comentan en uno de los vídeos en redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, informó que en el lugar ya se encuentran las diferentes entidades de control del riesgo del departamento y de Soacha, además de la presencia del Cuerpo de Bomberos de Soacha; sin embargo, se ha solicitado el refuerzo de municipios aledaños.

“En este momento, con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE CUNDINAMARCA, Gestión del Riesgo de Soacha, 20 unidades de Bomberos y comunidad, atendemos dos incendios que se presentan en Soacha: el primero en el sector de Canoas y el otro en Mondoñedo, cerca al parque Chicaque. En este momento se desplazan refuerzos”.

Incendio en la Vía Mondoñedo se ha tomado parte de la montaña. Suministrado.

Desde la Alcaldía de Soacha no se han pronunciado al respecto; sin embargo, medios locales afirman que las llamas no han afectado la Vía Mondoñedo, por lo que el incendio no ha afectado la movilidad de los viajeros que retornan al municipio o Bogotá en el cierre del fin de semana.

El Cuerpo de Bomberos de Soacha ha emitido un mensaje a la comunidad, pidiendo que sean recogidos los residuos generados durante los espacios familiares de volar cometa, ya que los vientos que se registran en esta época del año hacen que las llamas se extiendan con mayor rapidez.