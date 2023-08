Candidata a la Alcaldía de Ciénaga de Oro y pariente del presidente Petro está siendo amenazada

Claudia Petro Martínez aseguró que, a pesar de haber sido amedrentada en varias oportunidades, continuará su proyecto político. Archivo

Claudia Petro Martínez, actual aspirante a la Alcaldía de Ciénaga de Oro (Córdoba), denunció públicamente que fue amenazada de muerte tras haber anunciado su candidatura.

A través de un video, la candidata, quien es pariente del presidente Gustavo Petro, señaló que fue abordada cuando se desplazaba hacia zona rural del municipio, por dos sujetos que iban en una motocicleta y que la detuvieron para amenazarla.

“Estoy siendo víctima de amenazas directas e indirectas, he sido perseguida y he sido amedrentada por personas cobardes que quieren seguir extirpando el municipio y que, de pronto, la participación de Claudia no les va a beneficiar”, dijo Petro Martínez en el video.

La candidata por el partido Fuerza Ciudadana, se mostró enfática en su denuncia al manifestar: “Quiero aclarar en esta denuncia que estoy interponiendo a todos aquellos sujetos cobardes que aparte de amedrentarme y de amenazarme y querer atentar contra mi vida”.

Aseguró que, a pesar de verse amedrantada por los delincuentes, continuará su proyecto político, confía en que las autoridades investigarán su denuncia y garantizarán su seguridad de cara a las elecciones territoriales de octubre.

“Espero que la Fiscalía estudie mi denuncia y tenga celeridad para esclarecer quién está detrás de los hechos amenazantes. Pienso que todo lo que se está dando no es por ser familiar del presidente, sino por ser una candidata muy visible y directa en las denuncias”, precisó.

No es la primera vez que Claudia Petro Martínez es víctima de amenazas. La candidata enfrenta un inquietante panorama debido a la reaparición de amenazas y hostigamientos en su campaña electoral, pues ya había denunciado una persecución desde 2019.

En lo que va de 2023, el municipio de Ciénaga de Oro ha sido uno de los municipios más golpeados por la violencia. iStock

En dicha ocasión, Petro Martínez fue intimidada por dos individuos armados la abordaron mientras se desplazaba en un vehículo por un barrio del norte de Montería.

“Fui sacada de mi vehículo y golpeada y me apuntaron con un arma y me dijeron que no siguiera”, dijo según La Razón. Estas amenazas la obligaron a renunciar a su aspiración electoral para ese entonces, por temor a su seguridad.

Petro Martínez se ha destacado por hacerle frente a la corrupción y los hechos de violencia en Ciénaga de Oro. Además, por denunciar presuntas irregularidades de la administración del municipio que han afectado a los habitantes de la zona.

En lo que va de 2023, el municipio de Ciénaga de Oro ha sido uno de los municipios más golpeados por la violencia.

Cabe recordar casos como el de la líder social indígena Mary Cruz Petro, quien fue asesinada el pasado 25 de abril o el del periodista del portal Notiorense, Luis Gabriel Pereira, ocurrido el 10 de mayo. Al parecer, ambos crímenes por miembros de grupos guerrilleros que circulan en el departamento de Córdoba.

El pasado 27 de mayo de 2023, El Estado Mayor Central, la disidencia de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco, amenazaron a los candidatos a las elecciones regionales de octubre de 2023. Esto, a través de un comunicado que circula en redes sociales.

En este exponen las medidas que adoptaron luego de que el Gobierno de Gustavo Petro anunciara la ruptura del cese al fuego bilateral con este grupo armado, después de que se atribuyera la autoría de una masacre de cuatro menores indígenas (previamente reclutados) en zona rural de Caquetá.

En el comunicado señalaron que, después de evaluar la decisión del Gobierno nacional de romper el cese al fuego, no asumen “rupturas parciales apresuradas, ni medidas que pasan por encima de lo pactado”, por lo que anunciaron las medidas que tomarán frente a las elecciones regionales de octubre.

El Estado Mayor Central advirtió a los políticos que reciban apoyos de los partidos que llaman tradicionales o “guerreristas” no podrán ingresar a los territorios donde tienen control militar