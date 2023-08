Abogado de la familia de Edwin Arrieta habló de la relación entre el médico colombiano y su asesino, Daniel Sancho: “Debía existir, pero lo relevante es lo macabro del crimen”

Miguel González (círculo), abogado defensor de Edwin Arrieta, dijo que había que enfocarse en la barbarie con la que Daniel Sancho asesinó al cirujano. Foto: Archivo particular.

Son muchas las versiones de la relación entre el médico colombiano Edwin Arrieta y su confeso homicida Daniel Sancho. Se dice que eran amigos, que estaban haciendo negocios en Tailandia y que eran pareja. Frente a esas versiones, Miguel González, abogado defensor de la familia Arrieta en el caso, dijo en entrevista con Infobae que la relación que tenían no importaba y que la atención debe centrarse en la barbaridad del crimen.

Te puede interesar: De una familia humilde al éxito internacional: esta es la historia de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano asesinado en Tailandia

“La relación debía existir, no sabemos si es una relación amorosa, de amistad, de compañeros, de personas que se conocen, pero como lo hemos referenciado, el tipo de relación no importa, la forma como se dio no importa, lo relevante es lo macabro del hecho y que independientemente de cualquier circunstancia que se haya generado entre ellos, nada justifica el homicidio sobre todo con la sevicia que se llevó a cabo”, dijo el abogado Miguel González.

El litigante también desmintió la información que circula en algunos medios españoles, según la cual el cirujano colombiano amenazaba de muerte o con publicar fotos íntimas con Daniel Sancho si no mantenían una relación sentimental. Según González, la difusión de noticias falsas que desprestigian a Edwin Arrieta son una estrategia defensiva para cuidar la imagen del homicida, quien es hijo de Rodolfo Sancho, reconocido actor español y nieto del también actor Félix Ángel Sancho Gracia.

Te puede interesar: Familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta rechazó el posible traslado de Daniel Sancho a España y señalan mentiras en torno al crimen

“Ellos seguramente tendrán algún tipo de estrategia defensiva, nosotros no debemos desviarnos de lo relevante y en eso es en lo que hay que hacer énfasis, ellos darán enormes argumentos, diciendo que Edwin amenazó a este señor, diciendo que Edwin era X o Y cosa, pero esos son simplemente falacias, argumentos que lo que buscan es desprestigiar a la víctima”, puntualizó el litigante.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho, sí sostentían una relación, pese a que las familias de ambos lo niegan. Foto: Archivo particular.

“Edwin no es el victimario, es la víctima”

González definió al difunto cirujano como una persona amable, entregado a su familia, a sus amigos y un médico excelente que tenía una preparación absoluta, por lo que no tenían cabida los argumentos de la prensa española sobre una supuesta agresividad y sometimiento del colombiano hacia el chef español, quien dijo sentirse como: “El rehén de Edwin”.

Te puede interesar: Cancillería colombiana se pronunció sobre el homicidio del médico Edwin Arrieta: pidió a Tailandia informe para conocer los detalles el crimen

Al respecto el abogado colombiano dijo: “Aquí Edwin no es el victimario, es la víctima y el argumento que traigan debe pasar a un segundo plano. Tratar de decir ahora que él amenazaba es simplemente un mecanismo defensivo, como lo señalé que van a usar ellos para desprestigiar a Edwin, pero nosotros no podemos distraernos de lo esencial, que es lo macabro del crimen, hubo planeación, sevicia, toda una cantidad de elementos que arrojan que este señor (Daniel Sancho) no lo hizo porque sí, sino con toda la premeditación del mundo”.

Otra información que se maneja en la prensa española es la existencia de 80.000 dólares en efectivo en la habitación del hotel donde estaba hospedado el confeso asesino. En el país ibérico dicen que es extraño que un ciudadano europeo prte dólares ya que los turistas de ese continente suelen pagar dondequiera que vayan con euros o hacer el cambio de moneda, por lo que especulan que el dinero podría ser de Edwin Arrieta.

Frente a eso, Miguel González sostuvo que ellos no tenían conocimiento del tema y que lo que se maneja es una información extraoficial que no les ha comunicado la justicia de Tailandia, por lo que no se pueden tomar como ciertas esas aseveraciones. “Sería irresponsable de nuestra parte señalarlo. No lo sabemos y sobre eso no podríamos pronunciarnos”, agregó.

Finalmente el representante legal de la familia Arrieta Arteaga dijo que estaban esperando el reporte de las autoridades de Tailandia para establecer una versión oficial del crimen, ya que las que circulan en los distintos medios son especulaciones y reconstrucciones de la escena sin el respaldo del informe policial.

Miguel González dijo que el informe se demora porque primero debe ser traducido al español en el Consulado colombiano, que posteriormente lo remitirá a la familia y los abogados defensores. Igualmente sostuvo que el inicio de los juicios podrían demorarse hasta mes y medio por la barrera del idioma y las diligencias judiciales para recopilar todo el material probatorio.