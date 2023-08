Participante de Colombia en Miss Universo publicó fotos al natural: “Desde que tengo memoria he peleado con la imagen que veo de mi cuerpo”

Para ser honesta, desde que tengo memoria he peleado con la imagen que veo de mi cuerpo Foto: Instagram

María Fernanda Aristizábal, modelo colombiana que hizo parte del Miss Universo en el año 2022, usó sus redes sociales para enviar un mensaje de positivismo sobre su apariencia física.

Con una galería de siete fotografías, la exreina de belleza comentó que ella ha tenido inseguridades, pero que siempre está agradecida con su cuerpo.

“Hoy le dedico este post a mi cuerpo físico. Las fotos siguen siendo fotos en las que queremos vernos bien, la realidad siempre será diferente y eso es de lo que quiero escribirles hoy. Para ser honesta, desde que tengo memoria he peleado con la imagen que veo de mi cuerpo en el espejo, para mi nunca ha sido suficiente, quizás inseguridades infundadas en la infancia, comentarios que creí que me definían, miedos a no encajar en una industria hermosa pero exigente en la que siempre soñé estar; la relación que he tenido con la comida o con el ejercicio por mucho tiempo no fue sana, es más, aún sigo trabajando en el balance de mis hábitos, en no culparme cada que como, o matarme haciendo ejercicio hasta el punto de no tener descansos” (sic), inició escribiendo la modelo.

“Qué ironía saber que a pesar de haberme hablado con desprecio frente al espejo, mi cuerpo nunca me ha dejado de sostener, he podido gozarme esta vida acompañada de buena salud y de cada kilo, estrías, celulitis, flacidez, acné y mil cosas más de las que nos avergonzamos. Hoy puedo decir que sigo en el proceso de cultivar mi amor propio, que cada vez amo más lo que veo, cada vez me siento más orgullosa de las buenas decisiones que tomo para sentirme mejor”, continuó.

La exreina María Fernanda Aristizábal que participó en el concurso de belleza de 2022 asegura que todavía lucha para aceptar su cuerpo tal como es Foto: Instagram

“Con amor escogí vivir una vida en la que a diario se reciben comentarios de todo tipo, para muchos poco para otro mucho, para mi lo suficiente. Hoy le digo a mi cuerpo que no tiene que parecerse a ningún otro, que me acepto y abrazo como soy, que su valor no lo define una percepción externa, ni las curvas o marcas que tenga. Cuerpo gracias por ser mi hogar, me importas y siempre te voy a cuidar”, finalizó en la publicación.

En las fotografías, que ya casi alcanza los 100 mil ‘me gusta’ y los 1.000 comentarios, dejan ver a Mafe, en traje de baño, mientras posa en una habitación. Las imágenes dejan ver las estrías que tiene en sus glúteos, los ‘rollitos’ que se le hacen en su abdomen y espalda, y las pecas y granos que tiene en su cara.

La publicación de esas fotografías se hizo en colaboración del perfil que también tiene Mafe en Instagram, en el que comparte información de su podcast. El espacio se llama Sentir y Decir. Según ella misma dice, a ese canal sube contenido que hace a sus seguidores cuestionarse y ser ellos mismos. “Usa tu voz para inspirar y transformar”, promociona la exreina.

“Hoy siento y digo gracias a mi cuerpo. Ese al que irónicamente le he hablado mal durante muchos años y el que al mismo tiempo me ha permitido gozar la vida”, dijo para volverse a referir al tema.

Fue en una publicación anterior que la modelo entregó tres consejos a sus seguidores respecto a lo que ella considera vivir plenamente: “deja de buscar validación en personas que no ven tu valor; aléjate de esas amistades que ya no te nutren, es válido y necesario; deja de buscar caos cuando la vida está quieta”.

Así mismo, advirtió a sus seguidores que es importante dejar de buscar la felicidad en los lugares en los que ya se perdió; no buscar disculpas en personas que no lo sienten y dejar de buscar en otra personas lo que hace falta en uno mismo.