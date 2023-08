Edwin Arrieta habría amenazado a Daniel Sancho si terminaba su relación, aseguran medios españoles

El cirujano colombiano habría amenazado a Daniel Sancho si terminaba su relación. | Foto: Archivo particular.

El jueves 3 de agosto, el médico cirujano oriundo de Córdoba Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, fue encontrado desmembrado en bolsas de basura en la isla de Koh Phangan, al sur de Tailandia. El culpable del asesinato es Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho. Los últimos detalles que se conocieron del crimen tienen que ver con el teléfono celular del chef español de 29 años, en el que habría mensajes de amenaza de muerte por parte del cirujano si Sancho terminaban su relación.

De acuerdo con información del corresponsal Adrián Foncillas del medio español Antena 3 aseguró en el programa Espejo Público que el presunto asesino recibió esta advertencia si llegaba a decidir no estar con el colombiano y las pruebas estarían en su celular.

Según Daniel Sancho, Edwin Arrieta lo tenía retenido, lo acosaba y no tenían una relación. “Estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, dijo el homicida a EFE.

Sin embargo, fuentes allegadas a la familia del cirujano colombiano le informaron a Infobae que entre ambos sí existía una relación, que llevaban más de un año juntos, que la familia del colombiano sabía de eso y que incluso el español habría estado en Montería (Córdoba) realizándose un procedimiento estético en uno de los consultorios de Edwin Arrieta.

En esa misma línea, un amigo de Daniel Sancho le contó al programa español Yas Verano, que Edwin Arrieta y Daniel Sancho tenían una relación difícil. “La de ellos era una relación que jugaba con mucho sentimiento, porque un día estaban bien y un día estaban mal, por lo que fue una catástrofe. Discutían, eran dos tíos (hombres), el carácter de una persona indiferentemente de la relación te puede estallar en cualquier momento”, dijo la fuente, que decidió mantener su identidad resguardada.