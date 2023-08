Día sin IVA: estas son las razones de los comerciantes para que el Congreso reviva estas jornadas

Proyecto de ley haría que el presidente de la República establezca hasta tres días sin IVA por año. Colprensa.

Los días sin IVA los estableció el Gobierno de Iván Duque para impulsar la reactivación económica del país tras la pandemia del covid-19 en el que muchas empresas, comercios y otros negocios tuvieron que cerrar puertas para prevenir el contagio.

Dicho mandatario dejó establecidas tres jornadas por año para que los colombianos pudieran comprar bienes sin el mencionado impuesto, pero con la llegada del presidente Gustavo Petro se cancelaron estas bajo el argumento que solo servían para las grandes empresas, ya que eran las que más vendían.

Incluso, ante las solicitudes de empresarios, comerciantes y consumidores llegó a hablarse que habría una nueva jornada, pero para productos nacionales, lo cual también se descartó.

Un año después de la decisión de Petro, el Centro Democrático busca que revivir los tres días sin IVA por medio de un proyecto de ley que ya superó dos de cuatro debates en la plenaria de la Cámara de Representantes, lo que podría significar un retorno de estas jornadas que en el pasado resultaron beneficiosas tanto para empresarios como para consumidores.

Por eso, los gremios ya dieron su espaldarazo y esperan que estas jornadas vuelvan a darse en el país en un momento económico bastante difícil. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, afirmó que estos días generan muchas bondades para los colombianos.

“En Fenalco estamos convencidos de las bondades que puede traer revivir los días sin IVA. Lo hemos dicho desde la experiencia, donde se lograron vender más de $65 billones (entre todas las jornadas). Fue un mecanismo de reactivación de la economía colombiana en momentos difíciles”, indicó el dirigente gremial.

Anotó que Colombia atraviesa en este momento un decrecimiento económico y esta sería también una herramienta fundamental para buscar de nuevo un crecimiento de la economía.

“Sabemos que el sacrificio fiscal del Gobierno es compensado ampliamente por las ventas que se hacen esos días de los bienes que no tienen IVA. Por otra parte, es una oportunidad para los colombianos de comprar en momentos en los que se tienen niveles de inflación altos en Colombia”, aseguró Cabal.

El líder gremial espera que el proyecto de ley que pasó primer trámite en la Cámara de Representantes lo pueda hacer de igual manera en el Senado de la República y que tenga el acompañamiento viable del Gobierno nacional.

El presidente de Fenalco, Jaime Cabal, se refirió a la posibilidad de que en Colombia vuelvan los días sin IVA. Fenalco.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Christian Garcés, quien es coordinador ponente del proyecto de ley, explicó que la propuesta “faculta al presidente de la República para decretar hasta tres días sin IVA y, además, definir las actividades económicas que se quieran promover. De esta manera se logra trabajar por los ingresos, el empleo, se apoya el comercio y se benefician todos los colombianos”.

La iniciativa contempla la posibilidad de determinar las condiciones de productos y rango de precios que serían abarcados por la medida durante estas jornadas en el país.

Garcés resaltó que la aprobación de esta iniciativa no fue sencilla debido a la resistencia de algunos sectores que no compartían los mismos objetivos. No obstante, afirmó que muchos colombianos podrían verse beneficiados por esta ley si se aprueba en su totalidad.

El representante a la Cámara Christian Garcés, del Centro Democrático, es coordinador ponente del proyecto de ley que busca revivir los días sin IVA en Colombia.

Así le fue a Colombia en el último día sin IVA

Sin que finalizara la jornada del día sin IVA del 16 de junio del 2022, sobre las 5:00 p.m., el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (Ccce) y la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) anunciaron que se superaron las cifras, en casi todos los aspectos, respecto con la anterior jornada del día sin IVA, el 11 de marzo del 2022.

Al transcurrir 17 horas del segundo día sin IVA del 2023, el Gobierno indicó que se registraron $7,48 billones en ventas, de acuerdo con el sistema de facturación electrónica de la Dian. También se lograron 4.436.889 de transacciones expresadas en facturas electrónicas. Este no es un dato menor, ya que, si se contrasta con la anterior jornada, 11 de marzo, en esta hubo un crecimiento del 7,2% por concepto de facturas y 19,5% en valores.