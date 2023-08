Hacinados, sin camas en las celdas y con el agua restringida: así es la cárcel donde está el confeso asesino del médico colombiano que podría ser condenado a muerte

Daniel Sancho en una imagen de sus redes sociales. El chef español podría enfrentar cadena perpetua e inclusive pena de muerte. Foto: Cuenta desactivada instagram.com/danisanchobanus

Ya se conoció el centro penitenciario donde permanece detenido el chef español Daniel Sancho, responsable del asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano de 44 años Edwin Arrieta Arteaga, en la isla de Koh Phangan, en el sur de Tailandia.

Sancho, de 29 años, permanece en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui, donde el hacinamiento y las condiciones higiénicas son problemáticas constantes, según el testimonio de uno de los internos de la prisión:

“Las celdas son jodidamente irritantes, 45 personas todas queriendo mear temprano por la mañana, y algunos insisten en ducharse en el único retrete de la celda. Ya no hay hamacas en las celdas y los reclusos están limitados a 3 mantas cada uno: una para taparse, otra para dormir y otra como almohada”, fue contado en el blog tailandés Koh Phangan Taless.

De igual manera ha circulado por redes sociales la rutina que manejarían en el plantel penitenciario, donde sobresale una escasa comida de arroz con huesos de pollo, estricto control policial y jornadas nocturnas silenciosas y con las luces encendidas durante toda la noche.

En redes sociales circula el horario de los internos en la cárcel tailandesa de acuerdo con lo informado en reportajes internacionales. Foto de Twitter/@casasola_89

En uno de los reportajes de la bloguera Mía Escobud uno de los exreclusos del centro penitenciario Koh Samui, profundizó en la mala comida que ofrecían la cual calificó cómo ‘asquerosa y maloliente’. De igual manera referenció el problema de hacinamiento que terminaba reduciendo considerablemente el espacio de cada interno dentro de las celdas.

“Pasé todo el tiempo allí con las piernas en el inodoro, los pies de otros presos en mi cara. El ancho de mi ‘espacio’ era de aproximadamente 14 pulgadas de ancho. En un momento de la celda no podías extender las piernas de lo lleno que estaba”, de acuerdo con el testimonio que señalaba que no habían camas en el plantel carcelario y que su reemplazo eran tres sabanas que les daban a las personas privadas de su libertad.

Entra tanto la condena que podría sufrir el chef español es variable, pese a que los años de pena por el delito de homicidio en el país tailandés llegan hasta los 20 años los agravantes del descuartizamiento y ocultamiento de evidencias podrían influir considerablemente.

Una de las opciones es la cadena perpetua para Daniel Sancho, aunque también otra decisión del juez podría ser la pena de muerte que está vigente en el país asiático desde 1997.

Un caso que podría dar indicios del destino del chef de 29 años es lo que ocurrió con su compatriota español Artur Segarra quien fue culpado por el homicidio y descuartizamiento del empresario David Bernat. Segarra fue condenado a pena capital aunque su defensa solicitó clemencia al rey Maha Vajiralongkorn. Finalmente su condena fue cambiada a cadena perpetua.

Por su parte Sancho ha indicado a la prensa que se encuentra bien y pese a la mala fama del centro penitenciario ha sido tratado de una buena manera.

“La policía me trata muy bien y me dicen que es porque he colaborado y me estoy portando muy bien”, indicó el confeso asesino al medio español Telecinco.

De igual forma su defensa ha señalado que el chef está asumiendo de la mejor manera las consecuencias del homicidio y descuartizamiento del medico cirujano colombiano. “Creo que está relajado. Él sabe lo que hizo, le he explicado el proceso (...) Él quiere planear cómo vivir aquí dentro”.

Cuál es el perturbador video de Daniel Sancho que eliminó Instagram

El joven español aceptó ante las autoridades la responsabilidad por el homicidio que ocurrió el 3 de agosto. “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, indicó Sancho negando las hipótesis de un posible romance y crimen pasional.

Mientras se espera la disposición judicial que se llevará acabo el lunes 7 de agosto en Tailandia, el perfil de Instagram de Daniel Sancho fue eliminado, pero antes de que la cuenta fuera desactivada se conoció un particular video del confeso homicida en el que personificaba al Guasón.

Sancho salía con el maquillaje de la película Joker del 2019, en el video se apreciaba cómo entraba a un lugar con poca iluminación e imitaba los movimientos del icónico personaje interpretado por el ganador del Óscar, Joaquín Phoenix.

El video no pasó desapercibido y varios usuarios resaltaron lo perturbador que resultaba el audiovisual, inclusive algunos comentarios indicaban que las publicaciones de Sancho demostrarían su comportamiento psicópata, aunque el video grabado en el 2019 fue para una publicidad de un club.