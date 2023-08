Al mejor estilo de Nicolás Petro, presentadora reveló como le coquetean en redes sociales

Carolina Gómez reveló como le coquetean en redes. Redes Sociales.

La revelación de Day Vásquez, respecto al dinero que su exesposo Nicolás Petro Burgos recibió durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, han demarcado el mayor escándalo en el primer año de mandato del presidente, sin embargo, la confesión fue precedida de un engaño, puesto que Nicolás la engañó con su amiga, Laura Ojeda, pero lo que más llamó la atención fue la forma en que el hijo del mandatario logró contactar a la mujer con la que hoy espera un bebé.

Durante la audiencia de Nicolás Petro y Day Vásquez, revelaron unos audios en los que Petro Burgos afirmaba que Alfonso Prada le iba a dar unos cupos para cargos públicos, de los cuales uno sería para la entonces amiga de su esposa, Laura Ojeda, siendo esa la excusa con la que el hijo del mandatario consiguió el contacto de su actual pareja.

Esto fue revelado por Nicolás Petro en una entrevista con Semana, en donde afirmó que en realidad el hoy embajador de Colombia en Francia nunca la ofreció puestos, sino que esa era la forma que se ingenió para poder contactar a la amiga de Daysuris.

“Hay personas que aparecen ahí, pero realmente no han tenido ninguna participación. Una de esas personas es Prada. Te quiero decir, y va a sonar feo y van a decir ‘Nicolás es un hp’, pero es la verdad. Yo le inventé a Daysuris que me habían dado unos cupos para que ella me pasara una hoja de vida de una abogada que era amiga suya. Para tener el contacto de ella. Es la realidad”, dijo Nicolás Petro en entrevista con Semana.

Esta revelación no solo llamó la atención de la opinión pública, sino que también propició la creación de múltiples memes en redes sociales, por lo que la presentadora de noticias, Carolina Gómez, reveló que le han escrito en redes sociales para coquetearle con el mismo método que utilizó Petro Burgos Con Laura Ojeda.

“Sean originales, por favor”, fue el mensaje con el que la presentadora acompañó una captura de pantalla en la que se observa como un usuario le respondió a una de sus historias en Instagram con el mismo método que Petro Burgos usó para conseguir el contacto de la entonces mejor amiga de su prometida.

“Tengo 10 cupos que me dio Alfonso Prada...”, fue el mensaje que recibió Carolina Gómez.

La presentadora reveló como le coquetean en redes. @carolinagomezsn/Twitter

La forma en la que Nicolás Petro contactó a Laura Ojeda se ha convertido en la inspiración de múltiples memes en redes sociales, ya que el inicio de la relación que hoy sostienen estas dos personas fue lo que terminó el matrimonio del hijo del presidente con Day Vásquez, que luego destapó el escándalo del dinero que recibió Petro Burgos para que fuera utilizado en la campaña de Gustavo Petro.

Sin embargo, los audios revelados no solo afectaron a Day Vásquez y Nicolás Petro, ya que en medio de la estrategia de Nicolás para contactar a Laura Ojeda quedo Alfonso Prada, que en ese momento era ministro del Interior de Colombia; quien luego de que se revelara la verdad, agradeció a quienes confiaron en el trabajo que desarrolló dentro del gobierno.

Además, pidió a la Fiscalía General de la Nación enmendar el error por el que fue juzgado tras la audiencia.

“Muchas gracias por los mensajes de solidaridad. Desde hace 5 meses había precisado que nuestras actuaciones en el Ministerio del Interior fueron transparentes y apegadas en todo a la ley. ¡Espero que la Fiscalía enmiende su error y el grave perjuicio!”.

“Tan buena amiga, ¿viste?”

Durante la audiencia contra Nicolás Petro y Day Vásquez, uno de los momentos que más es recordado, es precisamente cuando el fiscal se refirió a los audios en los que el hijo del presidente afirmaba tener varios cupos para cargos públicos, ya que cuando se mencionó el nombre de Laura Ojeda, de manera inmediata Day afirmó de manera irónica, “Tan buena amiga, ¿viste?”.

Frase que repitió unos segundos después, por lo que el fiscal tuvo que corregir cuando afirmo que Laura Ojeda era amiga de Daysuris.

“Hoja de vida: Laura Andrea Ojeda Estupiñán, amiga de Days, ahora ya no”, luego de la acotación del fiscal Burgos, la risa se alcanzó a escuchar en la transmisión.

En redes sociales sorprendió la forma en la que Nicolás Petro logró contactar Laura Ojeda.