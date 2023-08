Cuál es el perturbador video de Daniel Sancho que eliminó Instagram

Daniel Sancho afirmó que el médico colombiano lo amenazó en reiteradas ocasiones. Foto: pantallazos video de la cuenta (desactivada) de Instagram del actor.

El médico cirujano oriundo de Córdoba, Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años fue encontrado desmembrado en bolsas de basura en la isla de Koh Phangan, al sur de Tailandia. El culpable del macabro asesinato es el español de 29 años Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho.

El joven español aceptó ante las autoridades la responsabilidad por el homicidio que ocurrió el 3 de agosto. “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, indicó Sancho negando las hipótesis de un posible romance y crimen pasional.

Mientras se espera la disposición judicial que se llevará acabo el lunes 7 de agosto en Tailandia, el perfil de Instagram de Daniel Sancho fue eliminado, pero antes de que la cuenta fuera desactivada se conoció un particular video del confeso homicida en el que personificaba al Guasón.

Daniel Sancho disfrazado de El Guasón Foto: Pantallazo eliminado de la cuenta de Instagram de Daniel Sancho

Sancho salía con el maquillaje de la película Joker del 2019, en el video se apreciaba cómo entraba a un lugar con poca iluminación e imitaba los movimientos del icónico personaje interpretado por el ganador del Óscar, Joaquín Phoenix.

El video no pasó desapercibido y varios usuarios resaltaron lo perturbador que resultaba el audiovisual, inclusive algunos comentarios indicaban que las publicaciones de Sancho demostrarían su comportamiento psicópata, aunque el video grabado en el 2019 fue para una publicidad de un club.

El trágico destino de Edwin Arrieta Arteaga, un médico cirujano oriundo de Lorica, Córdoba, se convirtió en una devastadora noticia para su familia cuando fue asesinado en la isla de Koh Phangan, en Tailandia.

Los hechos comenzaron el 31 de julio, cuando Edwin llegó a la isla tailandesa para disfrutar de unos días junto a su amigo español, Daniel Sancho Bronchalo.

Ambos compartieron momentos en restaurantes y atracciones turísticas de Koh Phangan. Sin embargo, la tragedia se desató cuando el colombiano desapareció misteriosamente, siendo su propio amigo quien reportó la desaparición a las autoridades.

Las autoridades iniciaron la búsqueda de Edwin, pero en un giro macabro, recolectores de basura encontraron una bolsa negra en un basurero de la isla que contenía intestinos y una pelvis humana.

Esto llevó a la policía a un segundo hallazgo, otra bolsa con piernas humanas. Tras una inspección forense, se confirmó que los restos pertenecían al médico colombiano de 44 años.

Quién es Daniel Sancho

Daniel Sancho es un joven español de 29 años es el hijo mayor de Rodolfo Sancho, quien, según medios internacionales, estaría viajando al país asiáticos para ayudar de Daniel, quien se encuentra detenido por ser el principal sospechoso del asesinato del cirujano colombiano en Tailandia, Edwin Arrieta Arteaga.

Aunque Sancho Bronchalo proviene de una familia de cierto renombre en España, al ser nieto del también actor Sancho Gracia, habría preferido permanecer en un segundo plano, lejos de las cámaras. Daniel, antes de confesar el brutal crimen, se había labrado una prometedora carrera como chef.

El joven en la actualidad trabaja en La Bohéme, un famoso servicio de catering ubicado en la ciudad de Madrid y muy conocido por la alta calidad de sus platos, además, laboraba en hamburguesería de Malasaña, Boogie Burgers. También tiene su propio canal de YouTube, en el que suele compartir la elaboración de sus recetas.

De acuerdo con el ABC de España, Rodolfo habló hace años de la intención de su hijo de mantenerse alejado de las pantallas: “Él no quiere saber nada del cine ni de la televisión. Se dedicó mucho tiempo al tenis y ahora es cocinero, le encanta la cocina. De repente, un día las cosas cobraron sentido y yo decía: ‘claro, por eso con diez años hacía galletas y pasteles y yo no soy capaz de hacer un huevo frito’”.

Es así como Daniel, antes de enfocarse en la culinaria, se formó como deportista de élite, destacando en el tenis y un aficionado a los deportes extremos como el surf y el esquí, así lo demuestra también su perfil de Instagram, donde comparte numerosas fotografías practicando este tipo de actividades en diferentes partes del mundo.

Finalmente, según el medio citado, la familia Sancho se encuentra consternada por lo sucedido, y Rodolfo, por su parte, se encuentra rumbo al país asiático para acompañar a su hijo, quien se encuentra detenido desde el 5 de agosto en Koh Pha Ngan.