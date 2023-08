Piedad Córdoba tendría contemplado renunciar al Senado

Piedad Córdoba tiene contemplado renunciar al Senado de la República. Foto: Senado de la República

Debido a nuevos quebrantos de salud y a los consejos de familiares y allegados la senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, empezó a contemplar la posibilidad de retirarse del Congreso.

De acuerdo a una pregunta hecha por la Revista Semana sobre si estará los cuatro años de Gustavo Petro en el Congreso”, la congresista contestó. “No lo sé”.

Este medio recordó que hace un mes, Córdoba sufrió una caída que le lesionó el brazo izquierdo cuando permanecía en la casa de su madre en Medellín. Pero en los últimos días, tras no soportar el dolor, la enyesaron y está con una férula.

Piedad Córdoba había sido Senadora de la República desde 1994 hasta su destitución en 2010, luego de que Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Alejandro Ordóñez, la acusara de colaboración con las Farc. En ese momento el ente de control la “sancionó disciplinariamente con destitución e inhabilidad por el término de 18 años”.

Según la Procuraduría, Córdoba facilitó contactos y gestiones con el grupo guerrillero de las Farc para la liberación de algunos rehenes de esa guerrilla, además lideró el grupo “Colombianos y Colombianas por la Paz”.

Consejo de Estado tumbó el fallo

En 2017 ante esta decisión, el Consejo de Estado tumbó el fallo de la Procuraduría General y obligó a pagar a esta entidad 1.800 millones de pesos a la exsenadora Piedad Córdoba como indemnización por habérsele quitado los derechos políticos por 18 años.

En su momento la exsenadora aseguró que este dinero sería destinado a un patrimonio autónomo para las mujeres que promueva el respeto de los derechos femeninos para iniciativas de mujeres emprendedoras, madres cabeza de familia, artistas, indígenas y deportistas, “para generar una serie de microcréditos que les permitan realizar proyectos”.

Así mismo, Córdoba señaló que los 1.800 millones de pesos “jamás serán suficientes para reparar el daño tan grande que se me hizo en lo político, en lo social y frente a la imagen que se desvirtuó de mí”.

Córdoba no compareció por “farcpolítica”

El 28 de julio la senadora Piedad Córdoba estaba convocada para comparecer ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y rendir su versión libre en el marco del proceso conocido como “farcpolítica”, que adelanta dicha Corporación. Sin embargo, la congresista no se presentó ante el alto tribunal, repitiendo su ausencia en citaciones previas.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el motivo detrás de la falta de Córdoba, ya que no remitió ninguna excusa médica ni solicitud para reprogramar la diligencia judicial. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la senadora incumple con las citaciones de la Corte Suprema.

Esta decisión de la Corte se suma a las batallas perdidas que ha tenido la senadora, como intentar frenar la extradición de su hermano, Álvaro Córdoba, por narcotráfico.

Vale recordar que, en mayo de 2023, la Corte había estudiado si archivaba la investigación. Sin embargo, esa misma Sala Especial de Instrucción consideró que el proceso debía seguir en firme.

Las investigaciones que tiene la congresista

La senadora ha estado bajo investigación durante los últimos 15 años por supuestos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y rebelión. Según las acusaciones, desde 1998 habría establecido acercamientos con las extintas Farc y presuntamente frecuentaba los asentamientos de esta guerrilla sin autorización oficial.

Adicionalmente, ha sido denunciada por utilizar el término “intercambio humanitario” para favorecer su carrera política y también se le ha atribuido una presunta relación con el empresario Álex Saab desde 2009. Al mismo tiempo se investiga si en algún punto de su carrera, recibió dinero desde Venezuela para financiar sus candidaturas políticas.