Alina Lozano reveló la verdad sobre su relación con Jim Vásquez: “No estamos bien”

Alina Lozano reveló el estado actual de su relación con Jim Velásquez. Foto:Facebook.

La pareja conformada por Alina Lozano y Jim Velásquez se ha convertido en tema de conversación en redes sociales por cuenta de la relación que mantiene desde hace más de un año. A pesar de que tienen una diferencia de edad de más de 30 años, el joven influencer y la actriz han asegurado en todo momento que la “edad es solo un número”.

Sin embargo, muchas personas han salido a criticar su relación, argumentando que es una farsa y que todo se trata de publicidad y de mantenerse vigentes ante los medios de comunicación. Sin embargo, Lozano y Velásquez han negado en reiteradas ocasiones que su noviazgo sea una pantalla.

Pero ante las dudas, ellos decidieron no hacer caso a estas críticas y van a ir al altar. La noticia la dieron a conocer a la opinión pública durante una entrevista en Bravissimo, de CityTV, cuando el joven influenciador le propuso matrimonio a su novia Alina Lozano frente a los presentadores y a los televidentes. “Yo crecí viéndote, cuando tenía un añito, mi mamá me ponía ‘Pedro, el escamoso’ y desde ese entonces supe que eras la mujer de mi vida. Ya lo comprobé y por eso quiero que me acompañes por el resto de mis días. Quiero aprovechar este momento para pedirte que te cases conmigo”.

Recientemente, la actriz dio a conocer por medio de un Facebook Live la verdadera situación por la que atraviesa su relación amorosa con Velásquez, asegurando que esta no ha sido fácil por las dificultades que se les han presentado.

“No tengo la menor idea. No estamos bien en este momento, así que no hay comunicación. Creo que está en Barichara, Santander, en un evento, en un desfile. Creo, porque lo habíamos hablado antes y él sabía también que yo venía a Cali, pero lo más sano y como lo he hecho en otros [videos] en vivo es centrarse en uno”, relató Lozano.

En desarrollo...