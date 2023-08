La empresaria Daniela Ospina envió un sentido mensaje a sus seguidores, quienes están siempre para ella. Foto: daniela_ospina5 / Instagram

La empresaria paisa, Daniela Ospina, quiso agradecer a todas las personas que siempre le han “sumado” a su vida por lo que, a través de sus redes sociales, le envió un sentido mensaje a sus seguidores agradeciéndoles por el apoyo que siempre le han brindado.

Te puede interesar: Daniela Ospina disfruta de sus últimos días de embarazo paseándose por Nueva York

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la también modelo, que se encuentra esperando su segundo hijo con el actor venezolano Gabriel Coronel, compartió un corto mensaje dedicado a las personas que siempre la han alentado a dar lo mejor de ella.

En palabras de la expareja del futbolista colombiano James Rodríguez, aunque a veces “no es tan fácil” dar lo mejor, siempre agradece tener en su vida personas que valoran su presencia y sus acciones.

Daniela Ospina, la expareja de James Rodríguez agradeció a las personas que siempre están ahí para ella. /Foto: Instagram @daniela_ospina5

“Hoy agradezco por cada una de las personas que me suman, que me alientan a ser mejor para continuar regalando un poco de mi corazón a los que están con el suyo dispuesto a recibir, a veces estar aquí dando lo mejor no es tan fácil como parece, pero hoy doy gracias, porque son más los receptores de amor que me cruzo en el camino”, escribió Ospina en su red social.

Te puede interesar: Hijo de Daniela Ospina y Gabriel Coronel nacerá antes: ya hay fecha

“Simplemente GRACIAS a todos ustedes”, fueron las palabras con la que la también jugadora profesional de voleibol concluyó el mensaje para sus seguidores.

A continuación las palabras de Daniela Ospina a sus seguidores:

Daniela Ospina agradeció a sus seguidores por el apoyo: “A veces estar aquí dando lo mejor no es tan fácil”. /Foto: Instagram Daniela Ospina

Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelaron la fecha en la que nacerá su hijo

El sentido mensaje de Daniela Ospina a sus seguidores se da a tan solo días de que la empresaria paisa y su prometido, el actor venezolano Gabriel Coronel, revelaran la fecha en la que nacerá su hijo Lorenzo, el primer retoño de la pareja.

Te puede interesar: Exnovio de JuanDa lo acusó de haberlo engañado con Camilo Triana: “Se andaban revolcando”

Desde que los futuros padres anunciaron la llegada de su hijo han compartido a través de sus redes sociales varios momentos del proceso de gestación. Aunque la pareja preveía que el pequeño nacería a finales del próximo mes de octubre, Coronel dio a conocer en un video publicado en redes sociales que Lorenzo arribará a la familia antes de lo previsto: a inicios de este mes de agosto.

“En agosto. En agosto se viene el chiquillo, estamos muy contentos, a principios de agosto podría nacer Lorenzo. Lorenzo ya viene en camino”, develó el actor venezolano a sus seguidores, quienes lo cuestionaron sobre cuándo nacería el bebé.

Daniela Ospina y su prometido, el actor venezolano Gabriel Coronel. El también modelo reveló cuándo nacerá su primer hijo junto a la también deportista. / Foto: @daniela_ospina5

Tanto el actor como la empresaria paisa han querido incluir a sus seguidores en todo su proceso de embarazo, por lo que desde que la pareja anunció que serían padres, se han encargado de responderle a los internautas todo lo relacionado con el bebé, desde su género hasta si tendrá su propio cuarto y si nacerá o no en Colombia.

Uno de los cuestionamientos más recientes que respondió a sus seguidores Daniela Ospina fue dónde dormirá el pequeño Lorenzo. A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la también deportista respondió: “Sé que hacen mucho esta pregunta. La verdad por ahora no va a tener habitación, estará en el cuarto de los papás y de la hermana. Estamos viviendo un día a la vez y disfrutándonos mucho en familia”, confesó.

En la misma dinámica, la empresaria igualmente fue cuestionada sobre si su hijo nacería o no en Colombia. Ospina respondió que aunque ella y Gabriel querían que Lorenzo naciera en territorio colombiano, finalmente no será así.

“Queríamos que naciera en Colombia, pero por temas personales parece que nacerá en Estados Unidos”, contó Ospina por medio de la red social.

Lorenzo es el segundo hijo de la empresaria paisa. El pequeño llegará a acompañar a Salomé, la hija que Daniela Ospina tuvo con el futbolista James Rodríguez en el año 2013.