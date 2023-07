Luisa Fernanda W sobre cómo evitar la monotonía en pareja: “Algo que a mí me ha funcionado full es buscar mis espacios aparte”

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno están juntos desde 2019. Foto: Instagram @luisafernandaw

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno podrían ser descritos como una de las parejas que actualmente se ven más estables y enamoradas en la industria del entretenimiento nacional. Además de compartir como pareja, la creadora de contenido y el cantante de música popular también son socios y tienen un restaurante en común.

En vista de que viven juntos y tienen proyectos en conjunto ¿cómo hacen para no caer en la monotonía? Pues bien, durante los recientes días la también empresaria activó la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram y entre todos los interrogantes que seguramente le llegaron de parte de sus seguidores, había uno que decía: “¿Cuál es el secreto para no dejar que tu pareja se acostumbre a ti cuando viven juntos?”

Enseguida, la paisa comenzó por responder: “Yo no sé si hay un truco o si hay un secreto, pero algo que a mí me ha funcionado full es buscar mis espacios aparte. Mis espacios con mis amigas en donde yo pueda hablar cosas de mujeres, mis espacios laborales que también me permiten dispersar mucho la mente, como no caer en la monotonía y pues a él también le pasa, trabaja, hace sus cosas y cuando nos encontramos es como: amor por fin estamos juntos”.

Más adelante, Luisa Fernanda W aseguró que no podría estar todo el tiempo “pegada” a su pareja, pero resaltó la importancia de tener, además de sus espacios aparte, espacios donde puedan compartir juntos al cien por cien.

“Obviamente vivimos juntos y nos vemos prácticamente todos los días, pero sí buscamos nuestros espacios aparte sin dejar a un lado esos espacios en donde los dos compartamos al cien por ciento y mantengamos esa llamita encendida. Pero los espacios aparte son súper importantes, yo realmente no podría estar pegada a mi pareja todo el día por así decirlo, yo no podría porque siento que me pierdo”.

Aunque en un principio el contenido de Luisa Fernanda W estaba enfocado en videos de comedia, sus temas han cambiado con el paso del tiempo. En la actualidad, la influenciadora se dedica a compartir videos de recomendaciones de looks, tutoriales de maquillaje y reflexiones. Ahora publicó un video para motivar a sus seguidores a cambiar de mentalidad, a trabajar en tener pensamientos positivos que ayuden al crecimiento personal. Fue así como empezó por decir:

“Yo soy de las que piensa que la mentalidad lo cambia todo, muchas personas quizás no creen en esto, pero yo he experimentado por cuenta propia cambios increíbles en mi vida. A veces tengo pensamientos que no son tan positivos, que no me aportan nada, porque a veces la mente es un poco loca y te tira un montón de mensajes que a veces ni te representan. El día que yo entendí que podía cambiar mi entorno con mis pensamientos mi vida empezó a cambiar de una manera que ni siquiera les puedo explicar”.

Hoy en día la paisa es una de las generadoras de contenido de mayor relevancia en el país. Además, ha extendido sus horizontes laborales a lo empresarial con un restaurante en conjunto con su pareja sentimental, Pipe Bueno, y hasta una marca de maquillaje. También se le ha visto actuar brevemente en algunas producciones televisivas, así como participar en realities como MasterChef Celebrity.

