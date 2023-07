Representante a la Cámara Óscar Villamizar denunció que fue amenazado de muerte

Óscar Villamizar fue el elegido como vocero del partido Centro Democrático en la Cámara para el periíodo legislativo 2023-2024. @OscarVillamiz/Twitter

Óscar Villamizar Meneses denunció ante la Cámara de Representantes que fue víctima de una amenaza de muerte. El congresista en representación del departamento de Santander, fue el elegido como vocero del partido Centro Democrático en la Cámara para el periodo legislativo 2023-2024.

El congresista se ha ganado un lugar importante dentro de su colectividad política por sus marcadas posturas opositoras al Gobierno de Gustavo Petro, entre las que resalta la solicitud a debate de control político hacia Laura Sarabia por el escándalo de Marelbys Meza y el uso irregular del polígrafo en la Casa de Nariño tras la pérdida de dinero en casa de la entonces jefa de gabinete presidencial.

El representate a la Cámara Óscar Leonardo Villamizar denunció que fue amenazado de muerte. @OscarVillamiz/Twitter

“Denuncié ante la Cámara de Representantes que he sido amenazado de muerte a través de una llamada telefónica, hago un llamado a la Policía Nacional, a la Unidad Nacional de Protección y al Gobierno nacional para que asuman esta investigación”, escribió en su cuenta de Twitter.

El representante compartió el video del momento en el que decide denunciar estos hechos:

“Acabo de recibir una llamada de una persona amenazándome de muerte y, de paso, diciéndome que uno de los escoltas del expresidente Álvaro Uribe me quería asesinar. Dos minutos duró la llamada de un número oculto. Quiero dejar constancia de lo que está sucediendo y de lo que le pasa a la oposición, porque el sujeto se declaró afín al Gobierno. Quiero dejar constancia al señor presidente y si hay alguna autoridad aquí presente, me gustaría dejar los datos para que me acompañen”, dijo Villamizar.

El congresista pidió protección a las autoridades. @OscarVillamiz/Twitter

Respecto a su elección como vocero del Centro Democrático para la siguiente legislatura, Óscar Villamizar agradeció al partido por la confianza y reafirmó su compromiso con la seguridad democrática, con la defensa de las Fuerzas Militares y de Policía. Además, aseguró que luchará por la protección de los derechos de los colombianos, la libertad y la democracia.

“Continuaremos siendo la voz opositora ante las reformas del gobierno tan destructivas para Colombia y haremos lo que esté a nuestro alcance para no perder lo que con tanto esfuerzo hemos logrado. Tendrán en mí un trabajador incansable, atento y comprometido; que no será inferior con los retos que vienen”, publicó en Twitter.

Quién fue el congresista que le gritó “mentiroso” al presidente Petro en pleno discurso de instalación del Congreso

Óscar Villamizar confirmó que fue él quien lanzó el improperio contra el presidente Gustavo Petro porque dijo "no está bien que le mienta al Congreso". Archivo

La instalación del Congreso de Colombia el pasado 20 de julio transcurría con retraso, pero sin sobresaltos, cuando el presidente Gustavo Petro fue interrumpido en su discurso por un congresista que le gritó a lo lejos: “¡Mentiroso!”.

El mandatario frenó brevemente su discurso ante la interrupción y continuó hablando sobre la posibilidad de acabar la guerra entre el Estado y las guerrillas, charla durante la cual hizo una breve referencia a la interrupción señalando que seguramente cuando se decretó el fin de conflicto de la llamada “violencia” entre liberales y conservadores, también alguien habría asegurado que se trataba de una mentira, y concluyó reafirmando que esperaba antes de terminar su gobierno poder anunciar el fin del actual conflicto político en el país.

Finalizada la instalación del Congreso, el representante santandereano Óscar Villamizar confirmó que fue él quien lanzó el improperio contra el presidente Gustavo Petro, porque su discurso sobre cómo se habían reducido en un 55% las bajas de militares en combate le generó: “Un sentimiento de indignación, porque no está bien que le mienta al Congreso”, según le contó a El Espectador.

El congresista agregó que mientras el jefe de estado hablaba de los supuestos logros de paz, en Argelia (Cauca) se registraba un ataque a la Fuerza Pública. “El Presidente ni lo mencionó, el teme (...) No se está protegiendo a la Fuerza Pública y, por el contrario, la tienen atada de manos”, aseveró el representante a la Cámara del Centro Democrático.