Líderes de la barra Los Del Sur del Atlético Nacional serán imputados por la Fiscalía tras los desmanes en el Atanasio Girardot

Disturbios entre integrantes de la barra Los Del Sur y Esmad. Cortesía.

Luego de los bochornosos incidentes del pasado 16 de abril del 2023 en el estadio Atanasio Girardot, en el partido entre Atlético Nacional vs. América de Cali, que tuvo que ser suspendido, la Fiscalía imputará cargos a cuatro de los líderes de la barra brava Los Del Sur. Aquella tarde en Medellín se registraron más de 80 personas heridas y daños que superaron los 1.000 millones de pesos.

Según Blu Radio, Andrés Felipe Ospina Calle, Ramiro Andrés Gutiérrez Patiño, Andrés Felipe Muñoz Lara y Raúl Eduardo Martínez Hoyos serán procesados por el delito de instigación para delinquir agravada. La Fiscalía no logró comprobar la participación de los barristas en los desmanes, aunque sí pudo demostrar que incitaron a otros miembros de la barra a lesionar y ejercer violencia contra servidores públicos y daño en bien ajeno.

El 17 de abril, W Radio reveló los audios que habrían sido enviados entre los líderes un día antes de los incidentes en el estadio Atanasio Girardot y que resultaron ser claves para la Fiscalía:

“Ya luego, entonces, Felipe fueron y les dijeron díganos o es que ustedes no quieren trabajar con nosotros o digan como es que es para uno saber entonces. Y que hoy los llamaron a una reunión con el club y salió ese cucho, ese pirobo cucho, no el presidente sino el otro, Benjamín y que tales y que le dijo que ya las boletas de cortesía de local, ya tampoco se las iban a dar y que ellos ya cortaban con la barra todo lo que tenían que ver. Cortesías ya no van a dar, a la logística no le van a pagar nada, entonces básicamente, ellos cortaron todo con la barra”.

Este mismo sujeto nombra a Felipe Muñoz, líder de la barra brava de Atlético Nacional, y quien una vez terminada la reunión dio la orden de que ante América de Cali se realizarían las protestas violentas para dar un mensaje a los directivos. El hombre del audio asegura que se trata de una “Guerra fría” en contra de la institución y expresa que el ambiente esa tarde en el estadio sería tenso:

“Entonces la vuelta fue que Felipe Muñoz dijo, ‘ah listo, todo bien gonorreas, todo bien’. Entonces la reunión fue que parce a la hora de la verdad, ese pirobo nos está midiendo el aceite, entonces la barra, ellos dijeron que hay que buscarle boleta a todos los que no van a tener, porque no las van a dar, si o no, entonces que la barra se va a parchar el domingo en baja. Casi que en las barandas para tirarse uno a la cancha y que vamos a llevar trapos de Coca Cola o vamos a eliminar a Postobon. Osea vamos a empezar una Guerra Fría contra Nacional y sus dirigentes. Va a estar maluca la cosa”

En caso de que el partido se llevara a cabo, la barra de Los Del Sur tenían serias intenciones de invadir el terreno de juego para forzar la suspensión del encuentro. Además, asegura el hombre que graba el audio que habían sido autorizados de agredir físicamente a Mauricio Navarro y Benjamín Romero:

“Porque muchos dijeron que entonces la chimba, que si nos toca meternos a al hijueputa, entonces nos metemos a la hijueputa y armamos un mierdero allá. Y si nos toca cogernos con los tombos entonces nos cogemos, pero que esas gonorreas no se alcanzan a imaginar con quien se metieron. Tenemos autorización de todo, hasta de cascar a ese viejo pirobo si lo encuentra uno por ahí (risas). El domingo va a estar caliente la vuelta, vamos a estar a lo barra brava de hace muchos años”

Este fue el saldo de heridos y daños durante la violenta protesta de la barra Los Del Sur

El saldo de los disturbios, según la Alcaldía de Medellín, es de 36 policías heridos y 53 ciudadanos atendidos por distintas lesiones, cuatro de los 89 lesionados tuvieron que ser trasladados a centros médicos. A esto hay que sumarle los daños en la silletería de la tribuna sur, la cuales fueron usadas por los violentos para agredir a las autoridades. Así como las vallas de seguridad que rodean la tribuna. En los corredores del escenario deportivo más importante de Medellín también se registró que las cámaras de reconocimiento facial fueron vandalizadas, al igual que el sistema de hidrantes contra incendios y puertas de los baños.

El balance de los daños se elevaría a 1.000 millones de pesos, lo más costoso serían las cámaras de reconocimiento facial cuyo valor es de 80 millones de pesos y en total se vandalizaron 17, según indicó Ricardo Orrego en el programa Mañanas Blu de Blu Radio.

Atlético Nacional también se vio perjudicado por las posteriores sanciones de la Dimayor y la Alcaldía que le obligó a jugar algunos partidos a puerta cerrada e incluso trasladar su localía a la ciudad de Barranquilla para medirse a Melgar de Perú en la Copa Libertadores.