Secuestraron a un grupo de senderistas en un parque ecológico al sur de Medellín

El panorama de inseguridad en el país es uno de los puntos que mayor preocupación genera en las autoridades y a la misma comunidad. En Envigado, se dio a conocer una grave denuncia por parte de un grupo de caminante que fue víctima de un hurto en zona rural del municipio, luego de que hombres armados los intimidara, además de mantenerlos retenidos durante más de ocho horas.

El caso se dio el domingo 23 de julio en Parque Ecológico El Salado, ubicado en el nororiente de Envigado. Según el relato de una de las víctimas, un grupo de amigos realizaba actividades de senderismo cuando fueron abordados por tres sujetos armados que los amedrentaron mientras aseguraban que supuestamente pertenecían a la Oficina de Envigado.

En su relato, la víctima de hurto explicó que les quitaron todas sus pertenencias, además de sacar el dinero de las cuentas. Sobre la situación, dijo:

“Les quiero informar que el día domingo a mí junto con un grupo de 4 amigos y otras dos personas nos robaron todas las pertenencias, nos hicieron retirar todo el dinero de las cuentas y nos tuvieron secuestrados alrededor de 8 horas (desde las 03:00 p.m. aprox. hasta cerca de la media noche, tipo 11:00 pm) en el Parque Ecológico El Salado (entre la vereda Arenales y la Miel), tres hombres con dos armas de fuego y un puñal. Ellos se autodenominaron pertenecientes a la “Oficina de Envigado”, sentenció la víctima.

La identidad de la víctima es reservada por seguridad, sin embargo, en su relato publicado en redes sociales señaló que se vieron obligados a caminar por el bosque en medio de la zozobra, incluso, atravesando cauces en plena oscuridad, situación que los llevó a golpearse contra obstáculos del terreno.

“Aparte de eso, nos hicieron caminar durante la noche por todo el bosque y cruzar en diferentes ocasiones el río a oscuras, por lo que algunos tuvimos pequeñas lesiones. Es urgente que se tomen medidas inmediatas ante estos hechos. No puede ser posible que estos grupos pongan en riesgo la vida de las personas y no suceda nada”.

El denunciante aclaró que tuvo que bloquear sus redes sociales, cuentas e incluso su número telefónico, teniendo en cuenta que tenía enlazado su WhatsApp con el computador. La recomendación de este iba enfocada a su círculo cercano, al que le solicitó no responder los mensajes, teniendo en cuenta que ya no tenía acceso a ninguna red social o servicio de mensajería.

“Ya he bloqueado mi número y las cuentas. Tenía el WhatsApp enlazado a mi PC hasta hace un momento por si recibieron algún mensaje mío. Sin embargo, en este momento ya no tengo acceso, por lo que si les escriben o llaman pidiendo dinero a nombre mío, por favor NO respondan”, explicó.

El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, hizo referencia a la situación y le llamó la atención a las autoridades del Valle de Aburrá, pidiendo que la responsabilidad de actuar en zonas como la del robo, no solo dependiera de la policía local, sino que el deber de salvaguardar a la población se extienda a los entes metropolitanos.

“¿Será que el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se ha dado cuenta de que Envigado hace parte de su jurisdicción? Nosotros hemos apoyado incondicionalmente a la Policía de Medellín, somos un gobierno de autoridad, esperamos que el apoyo sea recíproco”.

El alcalde de Envigado arremete contra las autoridades por casos de inseguridad. Tomado de Twitter

Sin embargo, las palabras del mandatario no fueron del agrado de todos los ciudadanos que residen en Envigado, quienes le pidieron que se pusiera “las pilas”, pues los resultados de los consejos de seguridad no eran visibles y según ellos, la problemática de inseguridad es alta.

“Ponete las pilas, pues con lo mucho o poco que tengas de policía como dices vos: más acción y más resultados, los consejos de seguridad cada 8 días no están sirviendo, ni las estrategias planteadas, tenés la seguridad de Envigado vuelta una nada”, le reclamaron.