Aniquiladores del colombiano Juan Guarnizo está en la Final Four de la Kings League

El 25 de julio se disputó la jornada de los cuartos de final del segundo split de la Kigs League InfoJobs. Crédito: Kings League / YouTube

El segundo split de la Kings League InfoJobs está llegando a su fin, por eso, en la jornada del 25 de julio se disputaron los cuartos de final para dejar definidas las llaves de las semifinales que tendrán lugar el sábado 29 de julio en el Cívitas Metropolitano de Madrid.

Uno de los partidos más apasionantes de la jornada de cuartos fue en el que se enfrentaron Aniquiladores, que se había clasificado de manera directa a esta instancia, y 1K, equipo de Iker Casillas, que dominó todo el partido y llegó a los últimos 5 minutos con tres goles de ventaja.

Aunque Juan Guarnizo no es un gran amante del fútbol, sí se le pudo ver sufriendo en la cabina de los presidentes, pues su clasificación a la jornada del Cívitas estuvo complicada, hasta que, a falta de dos minutos y cuando los goles valen doble, comenzó una remontada épica que le permitirá tener revancha contra El Barrio, equipo de Adri Contreras y con el que perdió la final del primer split.

El colombiano estuvo en el Cupra Arena de Barcelona para los cuartos de final de la Kings League InfoJobs. Crédito: juansguarnizo / Instagram

El equipo de Iker Casillas se puso a ventaja desde el minuto 3 con gol de Marc Granero. El segundo tanto llegó por un impacto desde fuera del área de Marcos Guerrero al minuto 7. Con un marcador de 2-0, Aniquiladores conseguiría descontar gracias a un penalti en el minuto 10 cobrado por Nadir Louah, pero 1K volvería a ampliar la ventaja en el minuto 12 con David Barral.

Desde ese momento y por más de 15 minutos, 1K dominó el partido y puso en aprietos al equipo que dirige el colombiano que había viajado hasta Barcelona para acompañar a su equipo, incluso, Marc Granero volvería a hacer presencia en el marcador al minuto 30 para dejar el partido 4-1.

Pero, la épica comenzaría en el 37 a falta de 1 minuto para el comienzo del gol doble, pues Nadir Louah, en una jugada individual al borde del área, descontó para Aniquiladores colocando el partido 4-2.

Gracias a la carta de penalti Shootout, y convirtiendo su hat trick, Nadir Luar comenzó a darle forma a lo que sería la remontada de la jornada, pues al convertir en gol la carta de la liga, Aniquiladores tenía la oportunidad de pensar en volver a ser uno de los equipos que dispute la Final Four.

Con un agónico gol en el último segundo Aniquiladores logró su clasificación a la Final Four. Crédito: kingsleague.pro

Aniquiladores le pondría fin a las aspiraciones de 1K en el último segundo del partido, pues cuando los dos minutos de gol doble se estaban acabando, Guillem ZZ, con golpe de cabeza, puso por primera vez en el partido al equipo de Juan Guarnizo por arriba en el marcador logrando así la clasificación a la jornada en el Cívitas Metropolitano de Madrid.

Luego de conseguir la agónica clasificación, Juan Guarnizo comentó que: “Es una locura, es una puta locura, no me lo creo aún todo fue muy repentino. La verdad es que era muy difícil, 1K hizo para mí el que creo que es su mejor partido de la temporada, tuvimos factor suerte y creímos”.

También, a través de su cuenta de Twitter, el colombiano volvió a mostrar su sorpresa por la clasificación a último segundo de Aniquiladores y dejó ver su felicidad por repetir su participación en la instancia que reúne a los cuatro mejores equipos de la liga.

“Aún no me lo creo, gracias a todos los jugadores por creer y no darse por vencidos hasta el último minuto. Repetimos final four, somos LA VERGA. @AniquiladoresFC ❤️🤍”.

A través de su cuenta de Twitter, Juan Guarnizo celebró su clasificación a la Final Four del 29 de julio en Madrid. Crédito: @JuanSGuarnizo / Twitter

El 29 de julio en el estadio del Atlético de Madrid, se repetirá la final del primer split entre Aniquiladores y El Barrio, esto como parte de las semifinales que estarán acompañadas por Porcinos, del streamer Ibai Llanos y a XBuyer, de los polémicos hermanos Buyers.