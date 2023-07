Según Germán Vargas Lleras el Gobierno Petro busca liberar a miles de delincuentes en el peor momento de inseguridad del país

Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro

En la columna que publicó en el periódico El Tiempo el domingo 23 de julio, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras de nuevo la emprendió contra el Gobierno Petro y expresó su frustración por el fracaso de su propuesta de conformar un bloque de oposición en el Congreso con los partidos tradicionales que se deslindaron de la coalición con el Ejecutivo.

Uno de los señalamientos más fuertes que hizo es que el presidente de la República se empecinará con su iniciativa de descongestión carcelaria, lo que tendrá como consecuencia que los criminales regresen a las calles en una difícil coyuntura de inseguridad en el país.

“Volverán a insistir en la presentación del proyecto de humanización y descongestión de cárceles y aquel del sometimiento de estructuras criminales. Poco importa que el objetivo sea soltar a miles de delincuentes, cuando las ciudades viven el peor momento en materia de seguridad”, señaló en el diario bogotano.

Y de nuevo criticó que no tuviera eco entre los partidos su propuesta de conformar una coalición de oposición con los partidos Liberal, de la U, Centro Democrático y Conservador, que le hubiera dado una tranquilidad al país, pero en esas colectividades prefirieron mantenerse defendiendo sus intereses clientelistas para lograr un nuevo acuerdo con Petro, como al inicio de su administración.

“Pudieron más otros intereses ya bien conocidos, comenzando por el deseo inocultable de estos partidos de regresar a la mesa de negociación con el Gobierno, pero ahora más valorizados. Ya se escuchan los anuncios de cambios en el gabinete y en entidades importantes”, agregó.

Sostuvo que el Pacto Histórico seguirá imponiendo su agenda legislativa con la reforma a la Salud, que pasó en el primer debate que tuvo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que continuará su trámite para llegue al Senado, también afirmó que hará lo mismo con la Laboral y Pensional, pese a las alertas desde varios sectores. Además, se obstinará en la modificación de la Ley de Servicios Públicos que según busca estatizarlos.

A estas iniciativas por las que Vargas Lleras ha expresado su férrea oposición, se sumará la reforma a la Educación que, según él, fue elaborada por el magisterio sindicalizado.

“Es de suponer, como en el caso de la reforma laboral, que esta iniciativa fue elaborada por Fecode para así terminar de “privatizar” la educación en manos de ese sindicato”, aseguró.

Sobre esta critica reaccionó el exsenador Gustavo Bolívar quien recordó que el exvicepresidente ha sido contrario a estas iniciativas que, según él, están encaminadas a mejorar la vida de los colombianos.

“A Vargas tampoco le sirve la Reforma a la educación. No le sirve la Reforma a la Salud No le sirve la Reforma Pensional No le sirve la Reforma Laboral Ya saben quiénes han frenado el avance social que tiene sumida a Colombia en el hambre y la violencia (sic)”, reprochó el también escudero del presidente Petro.

También se manifestó el actual presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, quien expresó que cuando el líder natural se opone a las propuestas del gobierno Nacional es porque están bien encaminadas para beneficiar a los colombianos.

“El indicador más certero de lo buenas que son las reformas para el pueblo es que Vargas Lleras se oponga a ellas. ¡Cuando los enemigos del pueblo se oponen al gobierno, nos honran! (sic)”, trinó.

Se debe recordar que el exvicepresidente, previo a la instalación de la nueva legislatura el pasado 20 de julio, la había emprendido contra los partidos Liberal y de la U por su negativa a la propuesta de conformar un bloque de oposición, y que estaba cansado de que estas colectividades buscaran su respaldo para valorizarse ante el Gobierno Petro.