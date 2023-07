Laura Acuña recordó cómo Diva Jessurum la apoyó en sus inicios: “No tenía ni ropa”

Laura acuña, recordó junto a Diva Jessurum cómo llegó a la televisión: "No tenía ni ropa". Captura de pantalla.

El nombre de Laura Acuña ha sonado desde hace algunos años en la televisión, gracias a su paso por el matutino de RCN – Muy buenos días. Allí, junto al fallecido Jota Mario, Carolina Cruz y Milena López, logró consolidar su carrera como presentadora, pese a no tener el título ni la experiencia para ese momento y se ganó el lugar a pulso.

Gracias a la experiencia que adquirió a lo largo de los años, la santandereana logró consolidar su programa a través de streaming llamado La sala de Laura Acuña, en el que cuenta con importantes invitados de la farándula nacional. La más reciente, Diva Jessurum, que habló de diferentes temas relacionados con su vida personal, el cáncer que padeció y los planes a futuro.

Sin embargo, en medio de la conversación con Jessurum, Acuña recordó un episodio en sus inicios en la televisión y que fue la presentadora de Se dice de mí la que le tendió la mano cuando no tenía la fama y el reconocimiento con el que goza en la actualidad. Las dos mujeres recordaron que se conocieron en su paso por el Canal RCN, hace algunos años.

A continuación las declaraciones desde el minuto 1:35.

“Cuando ella llegó tenía su cara lavada, su blusa esqueleto y se tragó ese casting que lo pasó sin problema”, recordó Diva, que fue una de las primeras jefes de Laura Acuña en su paso por RCN.

Fue en ese momento en el que intervino Acuña y reveló cómo fueron sus primeros días en el canal y algo que pocos recuerdan. Sus primeros pasos los dio en el programa Fuera de Lugar: “Tenía que hablar de deportes, era la que no sabía nada de fútbol”.

Laura Acuña recordó su paso por Fuera de Lugar en el Canal RCN. Captura de pantalla La Sala de Laura Acuña.

Después de tres meses de haber formado parte del equipo del programa deportivo en las noches, la bumanguesa tomó la decisión de buscar al director del noticiero. Aseguró que lo esperó durante todo el día, sentada afuera de su oficina y alrededor de las siete de la noche, le pidió que hiciera un casting para formar parte de la sección de entretenimiento.

“Él me dijo que tenía vacantes solo para entretenimiento. Me pusieron un promter para leer, llegué en jean, tenis y una blusa, no tenía ni ropa”.

Diva Jessurum recordó el paso de Laura Acuña en el Canal RCN, cuando hizo casting para entretenimiento. / Diva Jessurum

Sin embargo, la presentadora de La Voz Kids debió enfrentar un reto adicional y fue repetir el casting, pues al parecer el primer habría sido improvisado y al ver el desparpajo que tenía para la presentación, quienes tomaban la decisión temblaron con el talento que derrochó en esa primera oportunidad.

“Después me enteré de que eso no fue así, que fue por salir del paso conmigo y me tocó repetirlo”, aseguró Laura Acuña en la conversación con Jessurum, que posteriormente agregó: “Era divina, lo hizo como si toda la vida hubiese estado ahí, era segura, relajada, tranquila y a la media hora la decisión estaba tomada”.

Así lucían Laura Acuña, Jota Mario Valencia y Jessica Cediel cuando compartieron set en 'Muy buenos días' | Foto: RCN Televisión

Finalmente, la también modelo recordó que cuando presentó el segundo casting quedó seleccionada, la noticia se la dieron un viernes y el lunes de la siguiente semana, ya estaba al aire sin ningún tipo de preparación, “nunca había hecho eso”. Allí contó que inicialmente debió presentar con la ropa que ella tenía, mientras en el canal tomaban la decisión de vestirla con otro tipo de ropa.