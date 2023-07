La curiosa razón por la que Anthony Santos se llama Romeo

Aunque la bachata era conocida en República Dominicana, gracias a Aventura con su estilo renovado, las canciones con punteo de guitarra y letras que sirven para describir el amor, este generó se expandió a América Latina y el mundo. Pero, uno de los detalles que más llamó la atención fue su cantante principal que con su voz y nombre artístico cautivó a miles de seguidores.

Anthony Santos es el nombre de pila de Romeo, la voz de la bachata actual, inclusive, fue bautizado como el rey de la bachata, un título que lejos de llenarlo de orgullo, lo ha llevado a engrandecer el género y luchar por hacerlo aún más conocido.

La elección de Romeo no fue por casualidad, pues describe muy bien a un “poeta enamorado”, como él mismo se ha retratado en varias de sus canciones. Para Anthony Santos su nombre pasa por la relación con el personaje escrito por William Shakespeare. Así lo dio a conocer en una entrevista cuando los integrantes de Aventura aún no se imaginaban lo que iban a alcanzar gracias a canciones como Obsesión, Hermanita o La Boda. En el video, a Anthony Santos le preguntaron por su nombre artístico, y explicó que todo se debe a su relación con el amor y la poesía.

“Soy una persona muy romántica, una persona poética, me gusta leer mucho del amor, escribir cosas así, de ahí viene Romeo”.

El cantante de bachata dio detalles sobre su nombre artístico y la conexión con el personaje de la literatura. Crédito: romeosantos / Instagram

Pero, llamarse Romeo no solo tiene que ver con su conexión con la poesía, pues también reconoció que ha tenido suerte en el amor: “También, no soy mujeriego, pero me ha ido bien con las mujeres”.

Esa suerte la pudo vivir de cerca la Miranda Yepes, hija del exdefensor de la selección Colombia Mario Yepes, que en medio del concierto de Romeo en Cali fue elegida por el cantante para subir al escenario y tener un romántico momento. En marzo de 2023 el bachatero llegó al estadio Pascual Guerrero para interpretar los temas que hacen parte de Fórmula Vol. 3, pero, lo que nadie se iba a imaginar era que la hija del exjugador sería la fanática que esa noche subiría al escenario para interactuar con el cantante.

La joven asistió al concierto que ofreció al artista en la ciudad de Cali y fue elegida por él para subir al escenario.

Sobre su baile y el beso que se dio con Romeo, Miranda Yepes explicó que el cantante la había elegido al azar y que no tuvo nada que ver con el hecho de subir al escenario: “Romeo me eligió al azar, no sé por qué lo hizo, de pronto porque yo le mantenía gritando… Otros comentarios dicen que yo lo obligué y que le agarré la cara a la fuerza, que soy una pe·$% y que soy una regalada”.

La Utopía de Romeo

En 2019, Romeo Santos sorprendió con un disco titulado Utopía, con el que quiso rendir un homenaje a los grandes intérpretes de la bachata que no son muy conocidos fuera de la frontera de República Dominicana.

Nombres como Frank Reyes, el Chaval de la Bachata, Luis Vargas, Joe Veras, Kiko Rodríguez, Teodoro Reyes, Raulín Rodríguez y Elvis Martínez dan una idea de lo que significa Utopía para la historia de la bachata, pues reunió a los mejores exponentes del género como un reconocimiento a sus carreras y a su legado en la música dominicana.

El cuarto álbum en solitario del bachatero también sirvió para reunir a Aventura una vez más, pero no solo a ellos, pues también logró convencer al duo Monchy & Alexandra para que, por una canción, dejaran sus diferencias a un lado y volver al estudio para grabar Años luz.

Romeo y Aventura con su tema Inmortal se adueñaron de la lista Tropical de Billboard siendo número 1 por 18 semanas, también, recibió cuatro discos de platino por la Recording Industry Association of America (RIAA por sus siglas en inglés).