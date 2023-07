Revelan cuánto ganan las jugadoras de la Liga Femenina de fútbol en Colombia

Independiente Santa Fe se coronó campeón de la Liga BetPlay femenina 2023. Colprensa.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) publicó el informe de la Liga Femenina Profesional del Fútbol luego de que Independiente Santa Fe se consagrara campeón al vencer a América de Cali 2-0. Allí se destacan algunos avances significativos en materia de contratación.

Te puede interesar: América de Cali: el equipo Suramericano con más jugadoras convocadas a la Copa Mundial de la FIFA 2023

Mientras que, en 2022, apenas siete de los 17 equipos participantes formalizaron su contratación. Para la séptima edición del torneo de fútbol femenino en Colombia, 10 de los 17 equipos formalizaron sus contratos: América, La Equidad, Independiente Santa Fe, Real Santander, Deportivo Cali, Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Junior FC, Llaneros y Boyacá Chicó.

Yumbo Industriales. Atlético Bucaramanga, Deportivo Pereira, Millonarios, Atlético Huila, Deportivo Pasto y Deportes Tolima son los clubes quienes no oficializaron sus contratos. Esto equivale a que, de las 437 jugadoras inscritas a la Liga Femenina, 370 tuvieron un contrato formal (84%).

Te puede interesar: Leicy Santos arremetió contra Irlanda tras la suspensión del partido con la selección Colombia: “El partido no fue como la entrenadora lo pinta”

Las jugadoras del Medellín, Nacional, Santa Fe y América garantizaron contratos hasta diciembre, debido a que los tres últimos estarán participando en la Copa Libertadores Femenina. No obstante, varias jugadoras firmaron contratos de al menos un año con los otros clubes participantes.

En la primera edición de la Liga Profesional Femenina (2017), los salarios eran de medio salario mínimo. Para ese año se fijó en $800.000, por lo que algunas jugadoras devengaban apenas $400.000 pesos. Esto ha mejorado con el pasar de los años, y en 2023 gran parte de las jugadoras recibieron un salario mínimo ($1.160.000)

Te puede interesar: Alerta en la selección Colombia femenina: dos jugadoras no pudieron estar en la última práctica

Otras jugadoras tuvieron salarios aún mejores con relación a su experiencia profesional y su trayectoria en selección Colombia. Mientras que el hecho de llegar del fútbol internacional es bien valorado en los clubes. 38 futbolistas inscritas eran extranjeras, de las cuales 20 son venezolanas y se destacan una española y una puertorriqueña.

Entre los problemas identificados por Acolfutpro, uno de los de resaltar es que Millonarios no ofreció ruta de transporte a sus jugadoras pese a que no hay servicio público hasta la sede de entrenamiento. Tampoco dieron subsidio de transporte a sus jugadores para no tener que ver reducidos sus ingresos.

Este es el premio económico que recibió Santa Fe por quedar campeonas de la Liga BetPlay femenina

El título conseguido por las leonas despertó nuevamente la curiosidad sobre los premios económicos que recibirán las campeonas y según lo detallado por el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, serán un total de 350 millones de pesos los que recibirá el cuadro capitalino por hacerse con el campeonato.

Aparte del ingreso en metálico por la estrella, el presidente de la institución Eduardo Méndez, también confirmó que, desde la administración del club, las jugadoras también recibirán su recompensa. El dirigente precisó que la mitad de lo recaudado en entradas a la final, le será entregado al plantel profesional.

Además, fuera de ambos ingresos previamente pactados la CONMEBOL también le entregaría una buena suma de dinero al cuadro cardenal. Esta recompensa pertenecería a la clasificación de Santa Fe a la próxima edición de la Copa Libertadores que está agendada para disputarse a inicios de octubre en suelo colombiano.

Con lo que vale Linda Caicedo se podría comprar toda la selección Colombia

Una figura emerge con notoriedad en el fútbol femenino de Colombia: Linda Caicedo. Con su trascendental fichaje por el Real Madrid y sus brillantes actuaciones en las selecciones juveniles, se perfila como el referente indiscutible de la Tricolor.

La delantera no solo ostenta este rol destacado, sino que también se ha convertido en la jugadora más valiosa del combinado nacional. De hecho, su valor en el mercado supera ampliamente al de sus compañeras, alcanzando una cifra que resulta impactante.

El traspaso de Linda Caicedo al Real Madrid se realizó por la suma de 2.5 millones de dólares. Este valor toma gran relevancia aún más cuando se compara con el precio de sus colegas.

Tomando como referencia a Leicy Santos, quien en 2019 fue adquirida por el Atlético de Madrid por 8 mil dólares, se puede dimensionar la diferencia entre Linda y sus compañeras. En ese momento, la ex Independiente Santa Fe se convirtió en la jugadora más cara de la Tricolor.

La Tricolor femenina espera dar el batacazo en la Copa Mundial que empezó el 20 de julio de 2023. Con Linda Caicedo como abanderada de una generación talentosa, se espera que la selección Colombia empiece a dar de qué hablar en el plano futbolístico internacional.