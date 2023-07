El medicamento que generó que a una colombiana le detectaran un “explosivo” en el cuerpo, antes de viajar en avión

El problema estaría en sus componentes / Imágenes de referencia

El viaje por Aruba, de la creadora de contenido colombiana Camila Reyes, pudo haber terminado de la peor manera, de no ser por un oficial de migración que cayó en cuenta de la reacción química que genera cierto medicamento en la piel.

Antes de abordar su vuelo de regreso a Bogotá, Camila fue detenida en los controles de seguridad, por cuenta de una revisión aleatoria, a la que debía ser sometida tras generar cierta alerta.

En su bolso llevaba alimentos no permitidos, como un yogurt griego y una mostaza dijon que excedían el peso límite de 100 mililitros para equipaje de mano. Sin embargo, al haber consumido una parte durante el viaje, Camila no creyó que tendría problemas.

Y, en efecto, no los tuvo, pero, aun así, vivió en carne propia un episodio de alerta aeropuerto, luego de que las autoridades detectaran un explosivo en su cuerpo.

¿Cómo es esto posible?

“Llegó el señor de seguridad y me dijo: usted fue seleccionada aleatoriamente para ser revisada”, compartió con sus seguidores y precisó que su primer pensamiento fue: “Perfecto, el que nada debe nada teme”.

La separaron de su familia para llevarla a una sala de control y, una vez se encontró sola con los oficiales, le pasaron un pañuelo blanco por las manos y luego le realizaron un análisis; con tan mal suerte que arrojó positivo.

“Ese análisis químico empezó a (hacer) pitar una alarma, roja. Y yo me preocupé más, porque al lado mío había otra señora, a la que también le habían hecho el mismo procedimiento, pero le alumbró verde y la señora ahí mismo salió”.

El oficial de seguridad botó el pañuelo y realizó de nuevo el análisis que, por segunda vez, dio positivo. Lejos de dar con lo que era, Camila llegó a pensar que podría tratarse del gel antibacterial que había usado minutos atrás.

Estuvo a punto de perder su vuelo, luego de una experiencia que, entre chiste y chanza, bien pudo haber sido parte de ‘Alerta aeropuerto’

Pero, al no estar seguro, el oficial le pidió que esperara en la sala y se quitara la ropa para que una agente pudiera realizar el mismo examen, aunque, al pasar el pañuelo sobre todo su cuerpo.

“En ese momento sí me empecé a asustar, porque empecé a decir como: juepucha, ¿Qué tal que alguien me haya metido algo en la maleta o qué tal que me haya comido algo y me lo hayan envenenado? … no sé, uno en ese momento empieza a pensar de todo”, admitió.

Y es que, tras realizar la prueba por tercera vez, está volvió a arrojar positivo, con un brillo rojo que Camila, probablemente, no olvidará. Les preguntó, entonces, qué estaba pasando y ellos le contestaron: “Detectamos un explosivo en su cuerpo”.

Componente explosivo

Su madre la observaba con terror desde el exterior de la sala. Ninguna entendía a qué se referían con un explosivo en el cuerpo de Camila, hasta que, una de las oficiales que las notó visiblemente alteradas les dijo que no tenían de que preocuparse; ya que, algunos medicamentos para el corazón causaban esta reacción química.

Sin embargo, la colombiana ni tiene problemas del corazón ni toma medicamentos de este tipo, pero, en medio del susto, llegó a pensar en decir que lo hacía, con tal de poder abordar y regresar a su país.

La Policía de migración de Aruba tuvo que practicarle varios análisis, antes de dejarla abordar

“En ese momento estuve a punto de decirle que sí (tomaba medicamentos para el corazón), pero le dijo que no: no me tomo ninguna pastilla para el corazón”. Entonces, la oficial le preguntó si sufría de alguna enfermedad y Camila respondió que, en el pasado, fue diagnosticada con ansiedad y depresión.

Le pidió los nombres de los medicamentos que utilizaba para contrarrestar ambas enfermedades y, después de revisarlos, dieron con que también causaban dicha reacción: “Me dejaron pasar, pero ustedes no saben la angustia (que viví).