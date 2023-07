Marchas de las reservas militares son contra “las propuestas del gobierno absolutista”, aseguró uno de los organizadores

Reserva militar nuevamente marcha contra el Gobierno nacional. (Twitter-@dona_pily2)

Ante las dudas que generó la nueva convocatoria de manifestaciones por parte de las reservas del Ejército y la Policía Nacional, desde el Foro Ampliado de Reserva Organizada (Faro) aclararon cuáles son las pretensiones de las marchas.

Aunque inicialmente hubo información que señalaba el tema de la mesada 14 como principal motivo para salir a las calles, desde Faro aseguraron que eso no es cierto y que desde un inicio las razones para marchar han estado relacionadas con el inconformismo con el Gobierno nacional.

El coronel en retiro Julio César Nieto, miembro del comité organizador de las marchas, aclaró por qué salen a marchar los soldados y policías que ya no están activos.

En un inicio Nieto aseguró que la idea es celebrar el Día del Héroe Nacional, pero tras ser cuestionado por el motivo inicial de las marchas de las reservas militares, dijo que también salen a las calles para manifestarse contra el Gobierno de Gustavo Petro.

En diálogo con la emisora Blu Radio, el coronel (r) Julio Cesar Nieto recordó que “hoy se celebra el día de los héroes colombianos y sus familias, reglamentado en el año 2004 con la Ley 913 que fue promovida en aquel entonces por Rodrigo Obregón, presidente de la Fundación Colombia Herida y quien ya no nos acompaña”.

En esa línea, aseguró que aprovechando la efeméride el Foro Ampliado de Reserva Organizada (Faro), “que está integrado por todos los soldados y policías de Colombia sin importar su grado, ha convocado este reconocimiento para nuestros héroes”.

Así mismo, indicó que el objetivo es aprovechar el evento para manifestarse en contra de las “diferentes propuestas” del Gobierno nacional que tienen al país en” una dura situación.

¿La mesada 14 era el motivo inicial de las marchas?

Es de recordar que recientemente el Consejo de Estado decidió revocar la medida cautelar con la que había suspendido la transferencia de la mesada 14, un bono adicional para los oficiales en retiro y sus familias.

Antes de conocerse esa decisión surgieron rumores de que los militares en retiro tenían planeado salir a manifestarse para exigir ese pago. Sin embargo, tras ser cuestionado sobre ese tema en la entrevista, el coronel (r) Julio Cesar Nieto aseguró que eso no era cierto.

“Posterior a la (marcha) del 10 de mayo organizamos la de hoy, 19 de julio, donde la mesada 14 no figuraba dentro de los postulados, pero sin embargo en las proclamas que van a ser leídas hoy hacemos un reconocimiento a esta lucha de nuestros veteranos en condición de discapacidad, que eran los afectados con ese fallo que fue levantado de manera temporal la semana anterior por el Consejo de Estado”, explicó.

Los motivos para salir a marchar este 19 de julio

De acuerdo con lo mencionado por el coronel en retiro el verdadero motivo para salir a las calles es la “preocupante situación del país”.

Nieto aseguró que “le quieren entregar la seguridad a organizaciones civiles que legalizan de alguna manera las clandestinas milicias de los grupos armados buscando darle legalidad y control”.

El miembro del comité organizador de las marchas dijo: “No a las guardias cimarronas, no a las guardias campesinas, no a las guardias indígenas, para eso existe nuestra fuerza pública”.

Así mismo, indicó que desde Faro no está de acuerdo con “una reforma laboral absolutista, que se construya sobre los construido; no estamos de acuerdo con una reforma a la salud absolutista, que se construya sobre los construido; no estamos de acuerdo con las condiciones de seguridad que reinan hoy en el país donde cada 96 horas es afectado un miembro de la fuerza pública de manera grave; no estamos de acuerdo con que al secuestro, que es un delito, se le llame cerco humanitario”.

Finalmente, aunque aclaró que aunque hay partidos y políticos que se han pronunciado y promovido estas manifestaciones, desde Faro no se permite la participación de estos.