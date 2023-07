Laury Yisel Guzmán, la joven hallada sin vida en el apartamento de su novio, habría sido asesinada

Laury Yisel Guzmán, joven asesinada en Bucaramanga. (Facebook)

La muerte de Laury Yisel Guzmán, una joven de 21 años que fue hallada sin vida en un apartamento ubicado en el centro de Bucaramanga, en Santander, no sería lo que parecía desde un inicio. Los resultados de los análisis hechos por Medicina Legal indican que habría sido asesinada.

En un inicio, las autoridades señalaron que el cuerpo de la joven no presentaba signos de violencia, por lo que se pensaba que se trataba de un suicidio, pero lo cierto es que la mujer habría sido asfixiada.

“De acuerdo con lo que se conoce preliminarmente, la víctima no presenta lesiones o heridas en su cuerpo. De igual forma, se avanza en la investigación correspondiente a través de las cámaras de monitoreo y versiones de posibles testigos”, detalló en su momento el coronel Juan Andrés Guzmán, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Recientemente se conoció la versión de los familiares de la víctima, que conocieron el dictamen de Medicina Legal. De acuerdo con su denuncia, Laury Yisel Guzmán habría sido asesinada y el responsable sería su novio, quien está desaparecido desde la muerte de la joven.

En diálogo con el diario El Tiempo, Holman Enrique Guzmán, padre de la víctima, aseguró que los estudios de Medicina Legal confirmaron que se trató de una asfixia mecánica, es decir, la joven fue ahorcada.

“Fue por asfixia mecánica y se encontraron rastros de defensa por parte de mi hija, el culpable es Jonathan David Montes Arrieta, es el directamente autor de la muerte de mi hija, según los resultados de Medicina Legal. Y la muestra está en que desde que se dieron los hechos, el hombre está desaparecido”, dijo.

Guzmán añadió que no hay ningún rastro del sospechoso y que las autoridades ya tienen el caso en sus manos, por lo que él y su familia exigen justicia. “Que el señor de la cara por el daño que le hizo a mi hija”, expresó.

El novio de Laury Yisel Guzmán presentaba conductas posesivas, según el padre de la joven

Holman Enrique Guzmán aseguró que la pareja sentimental de su hija había presentado algunas conductas posesivas, lo que refuerza la hipótesis de que podría ser él quien le quitó la vida a la joven de 21 años.

Según lo que dijo el señor Guzmán luego de que las autoridades encontraran a su hija sin vida en el apartamento donde vivía su novio, Jonathan David Montes habría asegurado en alguna ocasión que si Laury Yisel no “era de él” entonces no sería de nadie.

“El señor presentó actitudes posesivas con la niña, una vez ella no le contestó el teléfono y al día siguiente, en posición de reclamo, fue a su apartamento y le dijo al portero que, si no es para mí, no es para nadie, eso es una amenaza”, relató el padre de la víctima.

De acuerdo con las declaraciones del abogado que representa a la familia de Laury Yisel Guzmán, ya se están adelantando las respectivas gestiones para tener acceso al expediente del caso y poder solicitar a las instancias pertinentes que el hecho no quede en la impunidad.

En el medio mencionado anteriormente aseguraron que, según el abogado Daniel Dulcey, ya les han negado acceso a la documentación del caso. “Iniciaremos las acciones correspondientes para que este caso no quede en la impunidad”, apuntó la defensa.

Es de recordar que Laury Yisel Guzmán Becerra fue vista con vida por última vez el domingo 25 de junio de 2023, cuando salía de un establecimiento nocturno ubicado en la carrera 16 con calle 34, presuntamente, en compañía de su novio.

Desde esa misma noche los familiares de la joven le perdieron el rastro. La mujer no volvió a contestar mensajes ni llamadas, motivo por el que reportaron el hecho a las autoridades e incluso difundieron su fotografía en redes sociales para dar con su paradero.

Luego de casi 30 horas sin ninguna noticia de su paradero, el martes 27 de junio las autoridades ingresaron a la vivienda donde residía el novio de la víctima y allí encontraron el cuerpo sin vida de la joven.