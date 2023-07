Así va la campaña de abonos para el segundo semestre del fútbol colombiano

Según las últimas cifras oficiales, Millonarios y Junior son los equipos con la mayor cantidad de abonos vendidos para el segundo semestre de 2023. @MillosFCoficial - Twitter

El viernes 14 de julio comenzó formalmente el segundo semestre en la temporada 2023 del fútbol colombiano, en la cual los clubes esperan hacer un buen trabajo y necesitan el apoyo de sus hinchas, por eso es que están impulsando actualmente sus respectivas campañas de abonos.

Conjuntos como Millonarios, Santa Fe y Tolima, que se quedaron sin torneo internacional, debieron cambiar su plan para los hinchas con un número reducido de compromisos como local y solo le agregan el juego de octavos por la Copa Betplay.

Sin embargo, lo que se ha visto en las cifras arrojadas por algunos de los equipos, en especial de los grandes, es que las cifras son menores en comparación al primer semestre, la mayoría no supera los 10.000 abonos y otros reportan pérdidas en la venta de sus planes.

Los primeros lugares

El periódico El País dio a conocer el listado de los equipos con la mayor cantidad de abonos vendidos para el segundo semestre de 2023, según los números entregados por cada una de las instituciones en sus redes sociales para el miércoles 19 de julio.

Millonarios, el actual campeón de la Liga Betplay, tiene el primer puesto con un total de 11.500 lugares asegurados para los 10 partidos del torneo Finalización y uno para los octavos de final en la Copa Betplay, que es la ida contra el Atlético Bucaramanga, pero que es menor a lo que consiguió para el primer semestre que fueron 13.700.

Bogotá. Junio 24 de 2023. Millonarios Campeón Liga BetPlay I-2023. (Colprensa - Mariano Vimos)

El segundo puesto es para Junior de Barranquilla que, pese a quedarse sin Juan Fernando Quintero para el segundo semestre, no paró su venta de abonos y alcanzó los 9.300 para la Liga y Copa Colombia, aunque en el primer encuentro el estadio tuvo poca afluencia.

Una de las sorpresas es Once Caldas, equipo que está muy comprometido con el descenso y que no clasifica a cuadrangulares desde 2018, pero sus aficionados confían en que realicen un buen campeonato y se han abonado 9.000 personas.

Poco apoyo

Mientras equipos como Millonarios y Junior están teniendo acogida para el segundo semestre, aunque los números son muy bajos para lo esperado de instituciones de tanta historia, otras instituciones importantes reportaron ventas muy bajas y preocupantes.

Ese es el caso de Santa Fe, conjunto que hasta ahora superó los 5.000 lugares vendidos para sus 10 encuentros de Liga Betplay y los octavos de Copa Betplay, ni siquiera con la llegada del técnico Hubert Bodhert y 10 fichajes han levantado los números.

Santa Fe se sigue preparando para afrontar la Liga Betplay y la Copa Betplay en el segundo semestre de 2023. Foto Independiente Santa Fe

En la misma situación se encuentran los conjuntos de la capital del Valle del Cauca, empezando por América que lleva 4.150 abonos para el segundo semestre, más allá de mantener la base de la nómina con figuras como Carlos Darwin Quintero, Facundo Suárez y Adrián Ramos.

El caso crítico es del Deportivo Cali, institución que necesita dinero para solventar su crisis económica y la campaña de abonos no le ayuda, pues hasta el momento han vendido solo 1.656 puestos y uno de sus nuevos fichajes, Teófilo Gutiérrez, invitó a los hinchas que apoyen en el estadio Palmaseca para zafarse del descenso.

El Deportivo Cali hizo su presentación inicial en la Liga BetPlay II-2023 con un uniforme de entrenamiento. @AsoDeporCali/Twitter.

Aplazados por temas de seguridad

La Dimayor informó que tres partidos de la Liga Betplay, programados para el fin de semana del 22 y 23 de julio, fueron aplazados por solicitud del Ministerio de Defensa porque en esos días se realizarán las ceremonias de ascensos de cadetes y la Fuerza Pública no estaría disponible.

Los encuentros pospuestos son Unión Magdalena vs. América, Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe y Águilas Doradas vs. Atlético Nacional, además del encuentro por la Primera B de Llaneros vs. Patriotas Boyacá y que aún no tienen fecha establecida.