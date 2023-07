Ofrecen recompensa de $22 millones para tratar de hallar a Ángela María Chisacá, desaparecida en Girardot

Las autoridades piden a la ciudadanía que, quien tenga información sobre el paradero de Ángela María Chisacá, informe a la línea 123 de la Policía Nacional

Con el objetivo de hallar a Ángela María Chisacá, una mujer reportada como desaparecida en Girardot, Cundinamarca, en la madrugada del 13 de julio, la Alcaldía de Girardot está ofreciendo una recompensa de 22 millones de pesos a la persona que tenga información que pueda ser de utilidad para encontrarla. Así lo anunció el funcionario en cabeza de aquella entidad, el alcalde Francisco Lozano Sierra.

“Se ofrecen hasta 22 millones de pesos para la persona o las personas que nos den información con relación a la desaparición de la señora Ángela”, comentó el mandatario local al hablar de la víctima, una comerciante de la ciudad de las Acacías.

En una entrevista con Blu Radio, el coronel Javier Mauricio Castellanos Ruiz, comandante encargado de la Policía de Cundinamarca, aseguró que la búsqueda sigue.

“La Policía Nacional, en cabeza de nuestro director, el señor general William René Salamanca Ramírez, conformó un equipo investigativo que ha permitido desplegar todas las capacidades institucionales a través de medios técnicos y tecnológicos y las actividades de fuentes humanas, que nos permiten dar con el paradero la señora Ángela María, con el fin de establecer los móviles de este caso los cuales son materia de investigación que se adelanta bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación”, detalló en la conversación con aquella emisora.

“Es importante señalar que hasta el momento ningún actor o grupo delincuencial se ha pronunciado sobre la presunta desaparición de Ángela Chisacá (...) dentro de las actividades investigativas y de inteligencia desplegadas por la Policía Nacional, se ha verificado circuito cerrados de televisión, experticias técnicas del automotor incinerado, entrevistas y declaraciones habitantes del sector quienes han brindado información de interés que orienta la investigación en curso”, añadió el coronel.

Según señaló la mamá de Ángela María Chisacá en testimonios rescatados por parte de la revista Semana, el carro que se encontró abandonado en zona rural del municipio de Flandes sí era de su hija, aquella camioneta Toyota Corolla de color rojo de placas GMW 584.

“Se presume que las personas que se llevaron a mi prima muy seguramente la estaban esperando al interior del conjunto y cuando ella llegó, lo que hicieron fue despojarla de algunas pertenencias y posteriormente se la llevaron”, reveló otra familiar al medio de comunicación reseñado.

“Ella llegó de su negocio al conjunto residencial hacia las 11:00 p. m. y, según el relato del vigilante, ella venía sola; sin embargo, pocos minutos después el carro de ella volvió a salir del conjunto residencial, pero el vigilante desconoce si era ella la que iba manejando o no”, relató la prima.

“Hasta el momento todo es incertidumbre, lo único que sabemos es que ella fue extraída del conjunto y no más, no logramos entender qué pasó con ella. A ella la sacaron en la noche, pero yo ya me había acostado a dormir, entonces me queda difícil saber con exactitud o creer en lo que dicen las personas de a qué horas fue que sucedió todo”, afirmó la madre de la desaparecida.

Ángela María Chisacá tiene 38 años, según ha descrito su familia; mide 1,58 metros y pesa 58 kilogramos.

Las autoridades piden a la ciudadanía que, quien tenga información sobre el paradero de Ángela María Chisacá, informe a la línea 123 de la Policía Nacional, o al número telefónico 320 3051535. Según se ha reportado, la mujer desaparecida, originaria de Acacías, Meta, es dueña de una pizzería.

“Ángela Chisacá es una compañera animalista que conocí hace varios años en las marchas que hacíamos, hacemos para defender los derechos de los animales. Está desaparecida”, comentó una de sus allegadas, identificada como María Tejera, en redes sociales.