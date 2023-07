Militares retirados explicaron por qué saldrán a marchar en la víspera del Día de la Independencia: “No le desfilaremos a Gustavo Petro”

El 10 de mayo de 2023 se adelantó la primera movilización de militares retirados, en contra del mandato de Gustavo Petro. La respuesta fue multitudinaria.

En Bogotá y las principales ciudades del país se llevará a cabo el miércoles 19 de julio de 2023 una movilización con la que los reservistas y veteranos de las Fuerzas Militares expresarán, de manera pública, su descontento con el mandato del presidente de la República, Gustavo Petro; justo un día antes de que se conmemore el Día de la Independencia, jornada en la que anunciaron, no participarán.

El Foro Ampliado de Reserva Organizada (FARO) anunció que en la capital de la República la marcha será a las 11:00 a. m. y tendrá como punto de encuentro la Plaza de Bolívar; mientras que en otras ciudades arrancarán desde las 9: 00 a. m. Ha sido una jornada que han preparado durante tres meses, cansados del rumbo que, según ellos, el mandatario le está dando al país.

El hecho en sí es histórico porque por primera vez en 203 años de existencia de las FF. M., los reservistas y veteranos no estarán presentes en los desfiles que se llevarán a cabo en todo el territorio nacional, como parte de la conmemoración del grito patriota.

El presidente de la República, Gustavo Petro, junto a la cúpula militar. Foto Presidencia

“No le desfilaremos a Gustavo Petro”, es la consigna con la que se han desmarcado de este festejo, en el que su presencia era habitual, expresarán también su oposición a la gestión del ministro de Defensa, Iván Velásquez y pedirán mayor presencia en los territorios, en los que hacen falta, según los cálculos de FARO, cerca de 61.000 efectivos.

Infobae Colombia habló con el vocero del comité organizador de esta movilización, coronel Carlos Enrique Martínez Caballero, que dio a conocer los motivos por los cuales saldrán a las calles a elevar su voz de protesta, en la víspera de la especial fecha para la nación.

¿Por qué decidieron salir a las calles en la víspera de la celebración del Día de la Independencia?

Carlos Martínez Caballero: Es claro que con esta iniciativa queremos indicar una postura clara frente al Gobierno nacional, con unas proclamas y una actividad pública de manifestación, en el ámbito de los derechos constitucionales. Esto para congregar a la reserva y los veteranos, acompañando al pueblo, en una postura que hemos tenido al comienzo.

El miércoles 19 de julio, en Bogotá y las demás ciudades capitales del país, los reservistas y veteranos de las Fuerzas Militares saldrán a protestar en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro.

¿Esta marcha, en sí, es en contra del Gobierno de Gustavo Petro? ¿O es errado decirlo?

Carlos Martínez Caballero: No, no es errado decirlo. Pero no solo es en contra del Gobierno Petro, sino de las posturas y el poco respaldo a la fuerza pública. A su vez, la falta de respeto hacia la separación de poderes y la Constitución Política y el poco respaldo a las tropas. Es todo un contexto general de una serie de eventos con los que el Gobierno ha venido generando un sinsabor en la sociedad colombiana.

¿Quiénes están convocados para participar en esta movilización?

Carlos Martínez Caballero: Está convocado el país entero, a nivel nacional, en las principales ciudades capitales. Pero es una movilización que está siendo liderada principalmente por las reservas y los veteranos de Colombia.

Ustedes ya habían salido en meses pasados a movilizarse y obtuvieron una buena respuesta. ¿Cuáles son las expectativas para la jornada que se avecina?

Carlos Martínez Caballero: Así es. El 10 de mayo tuvimos una actividad bien interesante, aquí en Bogotá. En esta jornada aspiramos llenar la Plaza de Bolívar, que aglutina a 60.000 personas. Y a nivel nacional hay quienes se desplazaron a la capital de la República y otras que se movilizarán en Cali, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, entre otras, con expresiones desde las 9:00 a. m.

No quieren que la marcha sea politizada

¿Hay partidos políticos involucrados en esta jornada denominada de oposición?

Carlos Martínez Caballero: No. No queremos. Nos hemos desmarcado del ente político y partidista. Porque la actividad que hacemos es una expresión política que nos permite la Constitución, con el derecho a la libre expresión y hacer uso de los derechos constitucionales. No tenemos apoyos a partidos políticos ni patrocinios, ni estamos orientando o enfocando a algún candidato en este momento. Eso para nosotros es de mucha importancia.

Los reservistas y militares retirados también protestarán contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Foto Juan Restrepo/AFP

¿Cuáles son esas inconformidades que quieren recoger con esta marcha?

Carlos Martínez Caballero: Son varias. La primera está enfocada al respaldo irrestricto de la fuerza pública; la segunda, la separación de poderes; la tercera, el respeto a la Constitución Política; la cuarta, a apoyar al pueblo colombiano en el concepto de libertad y orden, y la quinta, se presenten unas reformas que vayan encaminadas al beneficio del pueblo colombiano y no a un interés del gobierno de turno.

¿Con respecto a la mesada 14 y lo dicho por el Gobierno tienen alguna postura en particular?

Carlos Martínez Caballero: Ninguna, porque es una situación del Consejo de Estado que viene desde 2005, en un acto legislativo, y que por fortuna se resolvió a favor de los pensionados del sector defensa.

¿Cuántas agrupaciones de reservistas harán parte de la movilización por las calles del país?

A través de Faro se han congregado más de 80 organizaciones de reserva a nivel nacional. Es preciso recordar que la fuerza pública en servicio no está acompañando esto, por obvias razones, pues deben mantenerse en total distancia frente a una expresión que nosotros, hoy por hoy, estamos desarrollando.