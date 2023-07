Movida tuitera de los aspirantes a la Alcaldía de Bogotá: los que entregaron firmas y los que aún siguen en el proceso

Jorge Enrique Robledo y Juan Daniel Oviedo ya se inscribieron oficialmente.

Desde el pasado jueves 29 de junio y hasta el próximo 29 de julio se programaron las inscripciones de acuerdo al calendario electoral estipulado por la Registraduría Nacional, ya dos candidatos por la Alcaldía de Bogotá cumplieron con este requisito que los califica a partir de ahora como aspirantes oficiales.

Jorge Enrique Robledo del partido Dignidad escribió en su cuenta de Twitter sobre este proceso: “Acabamos de inscribir mi candidatura a la alcaldía de Bogotá. Gracias a Sergio Fajardo y al voluntariado por acompañarme en este momento. Esta será una alcaldía puesta al servicio de Bogotá, con honestidad, transparencia, cero tolerancias contra la corrupción y con un trabajo articulado para unir a las y los bogotanos”.

Trino de Jorge Enrique Robledo.

Luego volvió a resaltar su cercanía con Fajardo. “Con Sergio Fajardo somos entusiastas de la política y así lo haremos en las próximas elecciones de octubre. Sergio sin duda será un gran consejero en mi Alcaldía”.

Por último, señaló: “Porque la consideramos la mejor opción, no hay ni la menor posibilidad de que mi fotografía no aparezca en el tarjetón de las elecciones de octubre”.

Otro de los que se inscribió esta semana fue el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo que expresó al llegar a la Registraduría: “Este proceso contó con 280 jornadas en 19 de las 20 localidades, tuvimos la oportunidad de recoger firmas y de escuchar las necesidades de los habitantes de Bogotá sin importar que hubiera sol, lluvia o incluso si fuese un día festivo”.

Luego Oviedo trinó: “¡Aquí vamos con toda por Bogotá! Gracias a nuestra fuerza voluntaria que nos permitió cumplir este primer hito de este proyecto colectivo. Unirnos para resolver problemas y tener proyección de largo plazo será nuestro aporte para Bogotá, nuestra ciudad de oportunidades”

Trino de Juan Daniel Oviedo

Pero, así como unos ya cumplieron con la entrega de firmas para oficializar su candidatura, otros aún se encuentran en ese proceso, como lo señaló Rodrigo Lara en su cuenta: “Hoy estuvimos recogiendo firmas en Prado Veraniego, un sector altamente afectado por la inseguridad que se vive en Bogotá, los comerciantes están cansados de la extorsión. Aquí y en toda la ciudad vamos a avanzar, no podemos seguir viviendo con miedo”.

Trino de Rodrigo Lara.

Del mismo modo, expresó que “Bogotá no le puede apostar a más a “autopistas” de buses. No dejaremos que instalen el TransMilenio por la Séptima. El metro es ahora. Que 3 billones de pesos sean para la calidad de vida de la gente y su movilización, no para más trancones”.

Por su parte, Carlos Fernando Galán se refirió a una de las noticias de la semana en la ciudad cuando un conductor del Sitp fue apuñalado por intentar detener a un colado en el sur de la ciudad. “Los conductores del Sitp son una cara oculta de la crisis de cultura ciudadana en Bogotá. Si no hacen nada por evitar los colados, son criticados públicamente por las autoridades, aunque esa no sea su función. Y si, de buena fe, intentar hacer cumplir las normas, salen apuñalados. Los conductores están solos: la Alcaldía debe cuidarlos, igual que a los pasajeros”.

Trino de Carlos Fernando Galán.

Después el exconcejal escribió: “La información oficial del distrito indica que este caso no tuvo que ver con el tema de colados. Es importante aclararlo”.

Por otro lado, Carlos Carrillo concejal de la ciudad por el Polo Democrático lanzó de nuevo sus pullas contra la alcaldesa de Bogotá: “Hace cuatro años Claudia López ganó por 86 mil votos, López ganó por un par de mentiras, una de ella decir que no haría TransMilenio por la séptima, a cinco meses de su salida insiste en licitar una obra indeseada, carísima e inútil. La séptima no merece convertirse en otra Caracas”.