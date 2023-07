“Sentí el miedo en mis jugadoras”: entrenadora de Irlanda por el juego fuerte de Colombia

Vera Pauw aseguró que las jugadoras irlandesas sintieron miedo del juego fuerte que presentó Colombia en el amistoso previo al mundial femenino. REUTERS/Lorraine O'sullivan

La selección Colombia femenina continúa en medio de la polémica por lo que pasó en el partido amistoso contra Irlanda, conjunto que acusó a las jugadoras cafeteras de aplicar un juego muy fuerte contra sus rivales y provocó que el encuentro se suspendiera después de 23 minutos en Brisbane, Australia.

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol solo ha referenciado que el encuentro se detuvo por decisión de las europeas, según el comunicado publicado el viernes 14 de julio, el cuadro verde afirmó que era muy riesgoso continuar un partido en el que salió lesionada Denise O’Sullivan, quien afortunadamente no presentó fractura tras las pruebas médicas.

Vera Pauw, entrenadora de Irlanda, dio a conocer los detalles de lo que pasó en el amistoso entre su seleccionado y Colombia, cómo fue que comenzó ese juego fuerte, la conversación con su colega Nelson Abadía y la manera como notó el temor en sus jugadoras por lo que ocurrió en Brisbane.

“Un punto de no retorno”

La entrenadora de Irlanda habló para el medio Off The Ball sobre lo que pasó en el amistoso de Irlanda y Colombia, señalando primero que el partido no tuvo acciones riesgosas, fue muy táctico y los dos equipos crearon opciones para abrir el marcador.

“El juego empezó muy animado, empezamos muy bien, creamos un par de oportunidades, tuvimos un buen tiro libre y las rivales también tuvieron varias opciones, en ese sentido era un duelo muy competitivo, pero luego la situación entró en un punto de no retorno”, dijo.

Pauw relató cómo fueron esas primeras faltas fuertes que prendieron las alarmas: “Hubo momentos del juego donde Ruesha Littlejohn recibió entradas muy fuertes y podría haberse lesionado. Nosotros no le tememos a ningún contacto físico, en las reglas del juego nosotros somos un equipo duro, pero esto fue fuera de las reglas”.

Abadía no le hizo caso

Otro punto que resaltó la entrenadora de Irlanda es que, al momento de ver que Colombia jugaba con más fuerza en las faltas, decidió conversar con el técnico Nelson Abadía para explicarle la situación, llegar a un acuerdo de bajarle a la “pata brava” y continuar el partido.

Sin embargo, según la timonel, el entrenador colombiano entendió que ese juego fuerte era de los dos conjuntos, no tenía pensado parar el compromiso y ahí terminó la charla: “Fui hacia el entrenador de Colombia para decirle que necesitaba su ayuda, le dije ‘Queremos ir al Mundial, ¿cómo calmamos esta situación?’”.

“Él solamente me dijo una oración. Dijo algo como que el juego brusco era de ambos lados, aunque nosotras no hicimos ni una falta. (Nelson Abadía) No se hizo cargo. Quiero destacar que el banco de Colombia se mantuvo tranquilo y no instigó a nada”, afirmó Pauw.

“Temieron por sus cuerpos”

Vera Pauw se refirió a lo que pasó con Denise O’Sullivan, jugadora de Irlanda que salió lesionada en el amistoso, fue trasladada a un hospital en Brisbane y los exámenes médicos arrojaron que no tuvo fractura, pero preocupó tanto al cuerpo técnico como sus compañeras.

“Mis jugadores estaban desanimadas y molestas. Fui al campo a ver a Denise, algo que yo nunca hago, y confirmé que había un riesgo potencial de lesionarse, y por primera vez desde que dirijo sentí el miedo de mis jugadoras, ellas temieron por sus cuerpos. Así que me las llevé a un lado y les dije: ‘Tranquilas, yo las apoyo, por supuesto que las apoyo’”, finalizó de decir la timonel.

Aunque falta por conocer la versión de la selección Colombia femenina, lo que relató la entrenadora Pauw ha llamado la atención entre las participantes del mundial en Australia-Nueva Zelanda, tiene a las cafeteras en el ojo del huracán por lo ocurrido y esperan que no se repita en el certamen.