Diva Jessurum se quejó de que las fiestas religiosas se volvieron rumba: “¿A la Virgen le gusta eso?”

La presentadora mostró su descontento en sus redes sociales debido a los festejos del día de la Virgen del Carmen que iniciaron este sábado (@divajessurum/Instagram)

La periodista y presentadora Diva Jessurum utilizó sus redes sociales para pronunciarse el sábado 15 de julio por las celebraciones de la Virgen del Carmen que ya iniciaron en todo el país.

La barranquillera, quien actualmente dirige los programas Se dice de mí y Expediente Final de Caracol Televisión, recalcó que la festividad debería ser un momento de reflexión y no una excusa para emborracharse y lanzar pólvora. Además, se quejó de que el ruido causado por la pirotecnia y los conductores en las calles del país que tienen a esta encarnación de la Virgen Maria como su patrona, ponía nerviosa a su mascota:

“Amigos ¿Será que yo soy la única persona en la faz de la tierra que está convencida de que la celebración de la virgen del Carmen debe ser un momento de recogimiento espiritual y no para recoger borrachos? No ha comenzado y la pólvora me tiene ya absolutamente desesperada. Mi perrita, súper nerviosa, súper alterada”

Luego de una manera más directa, la comunicadora cuestionó la creencia de un gran sector de la población de que los días marcados en el calendario como festividades religiosas se deban celebrar como cualquier otra fiesta laica:

“Yo no sé qué piensa la gente. Creen que celebrarle a la virgen es emborracharse, poner la música a todo volumen, irse de rumba. ¿De verdad ustedes creen que a la virgen le gusta eso? ¿Será que yo soy la que está mal?”

De ahí que Jessurum recalcara que, bajo su punto de vista, una celebración religiosa de la importancia que tiene en el país la de la Virgen del Carmen, debería cumplir con otra clase de características:

“Yo pienso que, si es la celebración de la Virgen del Carmen, debe haber ayuno, debe haber recogimiento espiritual, debe haber un encuentro para orarle, rendirle tributo. No debe ser pólvora para dañar a la naturaleza, para asustar a los animales, para afectar el ecosistema con esa cantidad de pólvora contaminando. Más de un quemado debe haber, la manada de borrachos, los perritos asustados… ¡Me parece terrible!”

Para cerrar, la periodista insistió en que se trata de un día de “recogimiento espiritual, no para recoger borrachos”.

Así se vivirá el día de la Virgen del Carmen en Colombia

Aunque en los comentarios de la publicación hubo opiniones principalmente favorables al punto de vista expuesto por Jessurum, lo cierto es que en Colombia la celebración del día de la Virgen del Carmen ha trascendido su significado meramente religioso. Es usual que los conductores de todo el país salgan con sus vehículos adornados para la ocasión a desfilar por las calles y carreteras de todo el país, y que se organicen verbenas en algunos municipios.

La festividad, que se remonta al siglo XIII, tiene un fuerte arraigo a nivel nacional, pero es particularmente fuerte en el departamento de Antioquia. Su importancia ha llegado hasta la música nacional, y esta advocación de la Virgen María incluso fue plasmada en la canción La Virgen del Carmen de Los Hermanos Zuleta. En ella, uno de sus versos dice “no hay cosa más bonita que sentirse uno con fe y tener devoción por cualquier cosa en la vida, porque desde muy niño me he podido convencer, que la virgen del Carmen es mi santa preferida”.

Para la celebración de 2023 ya se dieron a conocer distintas ceremonias religiosas masivas y los cierres vehiculares que tendrán lugar en Medellín y Barranquilla, sugiriendo a sus habitantes tomar vías alternas en caso de que decidan movilizarse. Por su parte, en Villa de Leyva, Boyacá, tendrá lugar una serie de eventos entre los que se incluye una misa campal, un desfile por las calles del municipio colonial, una ceremonia de bendición de vehículos, y una verbena con la que se cerrará la jornada.