Mujer se lanzó de un vehículo en movimiento: asegura que el conductor intentó drogarla

En el trayecto hacia un centro comercial del norte de Bogotá, una mujer de mediana edad vivió una experiencia aterradora que, a pesar de haber sucedido en junio (2023), recién se atrevió a contar frente a las cámaras.

El hombre que la recogió, tras haber solicitado un servició en una reconocida plataforma de viajes, tomó una ruta distinta a la que, tantas veces, había tomado hasta aquel destino, desde su punto de partida.

“Tomaba un vehículo por la aplicación Didi el 28 de junio, aproximadamente a las 12:30 de la tarde, donde me dirijo para el centro comercial San Rafael”, detalló en entrevista para el matutino de Arriba Bogotá.

“Una vez abordo del vehículo le digo al conductor para donde vamos y él no me contesta. Dos minutos después, con el vehículo en marcha, le digo que está haciendo mucho calor y me dice: pues es que es clima caliente. Entonces, ahí comienzo como a sentir cierta incertidumbre, porque él nunca me mira a la cara”, narró.

De la nada, empezó a sentir un fuerte olor que le causó mareo, al punto en el que, según dice, estuvo cerca de desmayarse.

“Cuando yo empiezo a ver una cantidad de gas en el carro tenía mi vidrio abajo, pero él lo subió. Entonces, empecé a sentirme mareada. Hubo un momento que lo que hice fue cerrar los ojos, y me sentí dormida, empecé a sentir un mareo horrible y veo demasiado gas”, recordó.

Tras varios minutos de angustia, y afrontar síntomas como adormecimiento y mareo, decidió lanzarse con el vehículo aún en marcha, en la calle 142 con autopista Norte y, estando en la vía, enfrentó al conductor, mientras gritaba por ayuda.

“Les pido a los señores de una moto que por favor me auxilien, que me ayuden, porque el señor me iba a hacer daño. Yo presumí que no me iba a robar el bolso porque llevaba mi computador y, si él hubiera querido robarme el bolso, lo hace al momento en el que me bote del carro. Sus intenciones, se las vi, él quería tener mucho más que eso, afectarme como ser humano, abusar de mí”, denunció para el medio citado.

Ellos la ayudaron, acompañándola hasta un centro asistencial y, tras realizar una serie de pruebas, los médicos determinaron que en su organismo había una cantidad sospechosa de monóxido de carbono. Así que interpuso una denuncia ante las autoridades competentes y luego decidió hacerla pública, para prevenir a otras mujeres que puedan pasar por algo similar.

Video: menor se salvó de ser secuestrado al lanzarse de una moto en movimiento

En medio de la creciente inseguridad en el país, un hecho alarmante tuvo lugar en la ciudad de Ibagué, en donde un menor de 13 años logró escapar de un posible secuestro.

La madre del joven relató los angustiantes momentos que vivieron y cómo su hijo logró evitar la terrible situación en el medio local El Nuevo Día.

Según ella, en horas de la noche, el menor decidió tomar un mototaxi para dirigirse a casa de su hermana, algo que solía hacer con regularidad. Sin embargo, durante el trayecto, la moto se encontró con un retén policial en el sector industrial El Papayo.

Ante la presencia de los uniformados, el conductor de la motocicleta le indicó al menor que permaneciera en silencio, ya que tenía la intención de secuestrarlo. La madre relató que su hijo sintió una gran angustia al escuchar esas palabras.

Afortunadamente, el incidente quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector, en donde se puede ver en las imágenes al menor, haciendo una señal de auxilio a los agentes de tránsito y, segundos después, lanzándose de la moto en movimiento.

“En el trayecto lo llevaba normal, no le dijo nada. Cuando llegó al pie de los de tránsito, fue cuando le dijo ‘se está callado porque me lo voy a robar’. Y el niño le dio mucha angustia”, relató la madre de la víctima para el medio en mención.

Las autoridades actuaron de inmediato, brindando ayuda al menor y contactando a sus familiares para informarles sobre lo sucedido. Ahora, el caso se encuentra bajo investigación para determinar las razones detrás del intento de secuestro con el fin de garantizar la captura y enjuiciamiento del hombre.

La valerosa acción del menor ha generado conmoción en la comunidad, resaltando la importancia de estar alerta y tomar precauciones ante la creciente inseguridad en el país. Las autoridades instan a la ciudadanía a reportar cualquier acto sospechoso y a mantenerse unidos para enfrentar esta problemática que afecta a toda la sociedad.

Finalmente, las autoridades piden a las comunidades que se mantengan alerta y denuncien cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con casos de secuestro.